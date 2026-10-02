Cesar se zaveda izziva: Igramo proti eni najboljših ekip v tem času

Slovenska nogometna reprezentanca bo v soboto ob 20.45 v Luzernu igrala tretjo tekmo lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.

Boštjan Cesar FOTO: Luka Kotnik

"Igramo proti eni najboljših ekip v tem času, pa tudi v zadnjih 15 letih. Morali bomo igrati na najvišji ravni, če se želimo meriti z njimi," je na Brdu pri Kranju pred zadnjim treningom pred popoldanskim poletom v Švico povedal selektor Boštjan Cesar. Švica je uvodoma dvakrat gostovala in zmagala tako v Severni Makedoniji kot na Škotskem s 3:0 ter je na vrhu skupine B1. Slovenija je s Švico igrala 11 medsebojnih tekem, pri čemer ima dve zmagi, dva neodločena izida in sedem porazov.

"Švica ima zelo dobre izkušene igralce in pri tem še mlade, ki prihajajo in igrajo v najboljših klubih. Toda mi moramo gledati nase. Takšen pristop, kot smo ga pokazali od prve minute proti Makedoncem, mora biti tudi v Švici. Ampak moramo tako odigrati vseh 90 minut. Če ne bomo pravi, bo težko," je poudaril Cesar. Dodal je, da je Škotska mogoče fizično močnejša od Švice, ampak so Švicarji tehnično boljši. Selektorja pred težkim gostovanjem veseli dejstvo, da njegova vrsta na zadnjih dveh tekmah ni prejela zadetka. "Na zadnjih dveh tekmah mi je bila všeč ta kompaktnost med branilci in napadalci, s katero onemogočimo tekmecu, da ne igra med linijami. Mi pa moramo prežati na hitre protinapade, obenem si želim, da bi žogo več časa držali tudi spredaj. Ker če bomo stalno pod pritiskom, ne bo dobro," je še dodal Cesar, ki po odhodih poškodovanih Benjamina Verbiča in Andraža Šporarja ne razmišlja o novih igralcih.

Slovenija bo igranje v ligi B in skupini B1 nato nadaljevala 6. oktobra pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju.