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Nogomet

Cesar: Upam, da bomo v prihodnje dlje zdržali v dobrem ritmu

Ljubljana, 26. 09. 2026 18.19 pred 37 minutami 2 min branja 5

Avtor:
S.Z.
FOTOGALERIJA: Slovenija - Škotska

Po uvodni tekmi novega ciklusa Lige narodov, na kateri je Slovenija v bipolarnih polčasih osvojila točko, je selektor Boštjan Cesar kot glavni razlog za slab drugi polčas navedel padec v fizični pripravljenosti svojih varovancev. A z remijem s Škoti je bil vendarle zadovoljen.

Za selektorja slovenske reprezentance Boštjana Cesarja je bila to prva uradna tekma. In uvodne minute pred domačim občinstvom so bile zelo obetavne, a kaj ko jih je zasenčilo mučenje v nadaljevanju. "Dva različna polčasa. Od začetka smo igrali, kot smo se dogovorili, bili agresivni, imeli v napadu hitre igralce, dobivali smo druge žoge. V drugem polčasu pa velik padec," je po tekmi pojasnil Cesar.

Boštjan Cesar
Boštjan Cesar
FOTO: Luka Kotnik

"Ko smo začeli izgubljati dvoboje, smo imeli velike težave, na koncu pa vendarle velika točka," je bil z izkupičkom vseeno zadovoljen Cesar, ki je še pojasnil: "Moramo vedeti, da smo igrali proti ekipi, ki je ena boljših glede fizične pripravljenosti. Ko smo še imeli moč, smo se lahko kosali, potem pa smo imeli težave."

44-letnik pa je nato hitro dodal, da je bilo prikazano na igrišču za nadaljevanje tekmovanja neobetavno. "Če bomo tako igrali kot v drugem delu, bomo težko osvajali točke," je razmišljal. Dodal je še, da upa, da bodo na naslednjih tekmah zdržali čim več časa v dobrem ritmu.

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Izjave stebra obrambe Jake Bijola po tekmi so dajale občutek, da so se Slovenci preveč zagnali v tekmo proti tako tekaško dominantnemu nasprotniku. "Prvih trideset minut smo igrali enega najboljših nogometov, odkar sem v reprezentanci, in ko to začutiš, si želiš kar nadaljevati in nadaljevati. Ampak po tem noge niso več iste."

Korošec je še pojasnil: "Nismo več imeli pravih rešitev z žogo, in ko zapadeš v brezno brez rešitve, je težko priti iz njega. Borili smo se cel drugi polčas in na koncu odnesli točko." 

Tudi Aljoša Matko je priznal, da v drugem polčasu na igrišču ni bilo prave energije, a poudaril, da je pomembno, da so kljub trpljenju ohranili mrežo nedotaknjeno. Največje zasluge za to je tudi sam pripisal Janu Oblaku. "Imamo najboljšega vratarja na svetu in danes nas je reševal. Lahko smo srečni, da ga imamo."

Jan Oblak je bil gotovo junak srečanja
Jan Oblak je bil gotovo junak srečanja
FOTO: Profimedia

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KOMENTARJI5

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Definbahija
26. 09. 2026 21.15
A se je kaizer že navadil slovenski L al še vedno vleče balkanski l ki je bolj fuzbalerski?
Odgovori
0 0
Amor Fati
26. 09. 2026 20.46
Premalo je igral nogomet, pa še to v italijanski ligi za povprečen klub, ki je bil stalno blizu cone izpada. Niti pod razno se ne more primerjati z ostalimi vrhunskimi nogometnimi strategi. Poskusil je z Mariborom, pa vsi vemo kako hitro je bil odpuščen.
Odgovori
+3
3 0
Definbahija
26. 09. 2026 21.16
Primorje ga je zmagalo konje vrhunsko vodil Maribor
Odgovori
0 0
EnBoRc
26. 09. 2026 20.42
šlamastika
Odgovori
+2
2 0
Insta Btc
26. 09. 2026 20.18
Cesar, če tvoja ekipa uspe v celi tekmi streljati na gol le 1x, potem je nekaj hudo narobe z pripravo ekipe kot tudi tvojim dojemanjem nogometne igre. To danes je bila blamaža, ki bo odvrnila od obiska tekem še tiste zadnje zagrizene navijače. Pod črto pa. Cesar ni kos nalogi in pričakovati, da bo kdaj bolje, je zgolj utopija in pobožna želja.
Odgovori
+4
4 0
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