Cesar: Upam, da bomo v prihodnje dlje zdržali v dobrem ritmu

Za selektorja slovenske reprezentance Boštjana Cesarja je bila to prva uradna tekma. In uvodne minute pred domačim občinstvom so bile zelo obetavne, a kaj ko jih je zasenčilo mučenje v nadaljevanju. "Dva različna polčasa. Od začetka smo igrali, kot smo se dogovorili, bili agresivni, imeli v napadu hitre igralce, dobivali smo druge žoge. V drugem polčasu pa velik padec," je po tekmi pojasnil Cesar.

Boštjan Cesar FOTO: Luka Kotnik

"Ko smo začeli izgubljati dvoboje, smo imeli velike težave, na koncu pa vendarle velika točka," je bil z izkupičkom vseeno zadovoljen Cesar, ki je še pojasnil: "Moramo vedeti, da smo igrali proti ekipi, ki je ena boljših glede fizične pripravljenosti. Ko smo še imeli moč, smo se lahko kosali, potem pa smo imeli težave." 44-letnik pa je nato hitro dodal, da je bilo prikazano na igrišču za nadaljevanje tekmovanja neobetavno. "Če bomo tako igrali kot v drugem delu, bomo težko osvajali točke," je razmišljal. Dodal je še, da upa, da bodo na naslednjih tekmah zdržali čim več časa v dobrem ritmu.

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Izjave stebra obrambe Jake Bijola po tekmi so dajale občutek, da so se Slovenci preveč zagnali v tekmo proti tako tekaško dominantnemu nasprotniku. "Prvih trideset minut smo igrali enega najboljših nogometov, odkar sem v reprezentanci, in ko to začutiš, si želiš kar nadaljevati in nadaljevati. Ampak po tem noge niso več iste." Korošec je še pojasnil: "Nismo več imeli pravih rešitev z žogo, in ko zapadeš v brezno brez rešitve, je težko priti iz njega. Borili smo se cel drugi polčas in na koncu odnesli točko." Tudi Aljoša Matko je priznal, da v drugem polčasu na igrišču ni bilo prave energije, a poudaril, da je pomembno, da so kljub trpljenju ohranili mrežo nedotaknjeno. Največje zasluge za to je tudi sam pripisal Janu Oblaku. "Imamo najboljšega vratarja na svetu in danes nas je reševal. Lahko smo srečni, da ga imamo."