Švico, z zmago pa bi si že zagotovili najmanj drugo mesto v skupini B1 in s tem nastop v dodatnih kvalifikacijah za napredovanje v ligo A. "Odigrali smo kar nekaj tekem s Švicarji, nekaj smo jih dobili, nekaj izgubili. Gledam pozitivno naprej in s tako miselnostjo se tudi pripravljamo," je pred tekmo v Mariboru povedal Boštjan Cesar.

"Dali bomo vse, da bomo odigrali dobro tekmo. Verjamem, da se lahko kosamo s favoriziranimi Švicarji," je dodal in se dotaknil tudi igranja po dolgem času v Ljudskem vrtu.

Boštjan Cesar FOTO: Luka Kotnik

"Maribor je nogometno mesto. Tudi v Mariboru si želijo, da bi Slovenija igrala v Ljudskem vrtu. Pričakujem poln stadion, ki bo naš 12. igralec. Verjamem, da bo občinstvo izjemno in da bo dvigalo igralce vseh 90 minut ter da se bomo na koncu skupaj veselili," selektorja ne skrbijo grožnje mariborske navijaške skupine Viole, ki je pred časom napovedala potencialne težave.

Za zdaj pa Cesarja od igralcev, ki so mu na voljo, skrbi le pripravljenost branilca Davida Brekala, ki na Brdu še ni opravil normalnega treninga. "Imamo tudi nekaj težav s kartoni, ampak bomo naredili ustrezne menjave. Vsi fantje vedo, kakšni so naši principi v napadu in obrambi. Moramo pa biti kompaktni, če bomo takšni, bo to odlično," meni Cesar, ki kljub izvrstni predstavi na Škotskem ob koncu prvega cikla poudarja, da je še vedno tudi prostor za napredek.

Boštjan Cesar upa, da bodo njegovi varovanci ponovili predstavo tekme s Škotsko. FOTO: Aljoša Kravanja

"Stremim k temu, da smo vedno boljši. Tudi na sestanku z igralci sem rekel, da je težko priti na to raven, na kateri smo bili proti Škotski, še težje pa je tam obstati. Fantje dobro vadijo, vsaka tekma je drugačna, ampak upam, da bomo ponovili igro v napadu s tekme s Škotsko in da bodo fantje odigrali tako, kot si želimo," je še povedal selektor.

Slovenija po prvih štirih tekmah v skupini B1 zaseda drugo mesto s sedmimi točkami, ki jih je zbrala z domačim remijem proti Škotski, zmago proti Severni Makedoniji, porazom v Švici in zmago na Škotskem.

Slovenija vs Švica FOTO: Sofascore.com

Drugo mesto prinaša kvalifikacije za preboj v ligo A, medtem ko tja neposredno vodi le prvo mesto. Tega za zdaj s stoodstotnim izkupičkom 12 točk drži prav Švica.

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Slovenci, ki so 52. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, imajo s Švico, ki je 12. na svetovni lestvici, 12 medsebojnih tekem, pri čemer so vpisali dve zmagi, dva remija in osem porazov.

Breel Embolo bo močno švicarsko orožje v Ljudskem vrtu. FOTO: AP

Švicarji bodo v Ljudskem vrtu nekoliko oslabljeni, saj zaradi poškodbe med drugimi ne bo izkušenega vezista Granita Xhake, pri Sloveniji pa bo v zvezni vrsti manjkal Timi Max Elšnik.