Cesar: Upam, da bomo v prihodnje dlje zdržali v dobrem ritmu

Za selektorja slovenske reprezentance Boštjana Cesarja je bila to prva uradna tekma. In uvodne minute pred domačim občinstvom so bile zelo obetavne, a kaj ko jih je zasenčilo mučenje v nadaljevanju. "Dva različna polčasa. Od začetka smo igrali, kot smo se dogovorili, bili agresivni, imeli v napadu hitre igralce, dobivali smo druge žoge. V drugem polčasu pa velik padec," je po tekmi pojasnil Cesar.

"Ko smo začeli izgubljati dvoboje, smo imeli velike težave, na koncu pa vendarle velika točka," je bil z izkupičkom vseeno zadovoljen Cesar, ki je še pojasnil: "Moramo vedeti, da smo igrali proti ekipi, ki je ena boljših glede fizične pripravljenosti. Ko smo še imeli moč, smo se lahko kosali, potem pa smo imeli težave."

44-letnik pa je nato hitro dodal, da je bilo prikazano na igrišču za nadaljevanje tekmovanja neobetavno. "Če bomo tako igrali kot v drugem delu, bomo težko osvajali točke," je razmišljal. Dodal je še, da upa, da bodo na naslednjih tekmah zdržali čim več časa v dobrem ritmu.

Tudi Aljoša Matko je priznal, da v drugem polčasu na igrišču ni bilo prave energije, a poudaril, da je pomembno, da so kljub trpljenju ohranili mrežo nedotaknjeno.