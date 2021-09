Cesarjeva četa premagala še Ruse, za konec sledijo Francozi

V 89. minuti so bili Rusi blizu izenačenja. Levin je izvedel prosti strel z desne strani, Šitov pa je po nekaj odbitih žogah streljal v levo vratnico Sama Pridgarja, ki je sicer še nekajkrat posredoval brez preglavic. Rusi priložnosti niso izkoristili, so jo pa Slovenci. Marsetič je odvzel žogo na sredini igrišča, z natančno podajo našel Žana Bunića, ta pa je s strelom v daljši kot potrdil zmago Slovenije.

"Za nami je težka tekma proti Rusiji. Začeli smo zelo osredotočeno ter v tekmo krenili z miselnostjo in pristopom, ki so ju fantje pokazali že v drugem delu obračuna s Severno Makedonijo. V prvem polčasu smo bili zelo agilni, veliko smo bili pri žogi in zasluženo povedli. V nadaljevanju smo nekaj časa trpeli, kar je tudi normalno proti tako kakovostnim tekmecem, a smo se v tej fazi dobro branili kot celotna ekipa. Pokazali smo kvaliteto in zasluženo zmagali. Sedaj nas čakajo regeneracija, en pravi trening in torkova tekma s Francijo, ki je fenomenalna ekipa. Tudi proti Francozom se želimo predstaviti v dobri luči ter s prepoznavno igro in miselnostjo priti do pozitivnega rezultata," je po zmagi izpostavil Boštjan Cesar.

Slovence v torek čaka še zadnja preizkušnja turnirja, dvoboj s Francijo. Tekma se bo v NNC Brdo pričela ob 17. uri.