Cesarjeva Slovenija bo 'borbena, požrtvovalna in brez izgubljene žoge'

Odkar je Boštjan Cesar postal slovenski selektor, je izbrana vrsta odigrala dva pripravljalna obračuna. Ob koncu marca so najprej z 1:0 izgubili na Madžarskem, nato pa v Črni gori prišli do zmage z 2:3. "Na prvem zboru je bilo zelo pozitivno, ampak stvari se ne spremenijo čez noč. Preizkusil sem nove igralce in z videnim doslej sem zadovoljen," je uvodoma povedal 43-letni Ljubljančan. V juniju slovenske nogometaše najprej čaka tekma s Ciprom, ki bo prva domača, odkar je na klopi Cesar. In kaj lahko pričakujejo navijači? "Borbenost, požrtvovalnost, ni izgubljene žoge. Mi smo Slovenija. Upam, da bo stadion čim bolj poln," pravi selektor.

Boštjan Cesar FOTO: Luka Kotnik

Drugo pripravljalno tekmo bodo Slovenci odigrali na Hrvaškem. Tekme s Hrvati so pogosto več kot prijateljske, a Cesar poudarja, da je zanj tekmovalna vsaka tekma. "Te tekme se zelo veselim. Na Hrvaškem imam veliko prijateljev, tudi v strokovnem štabu, dobro pa poznam tudi igralce," nadaljuje Cesar, ki je v igralski karieri dolgo nosil dres zagrebškega Dinama, še danes pa deloma živi v prestolnici naše južne sosede.

Slovenski selektor je spregovoril tudi o najpomembnejši tekmi klubske sezone, na kateri se bosta v soboto pomerila PSG in Arsenal. "Dve izjemni ekipi, dve različni ekipi. Pariz igra odprto, Arsenal dobiva malo golov. Malo več možnosti bi dal Parizu, ki lovi drugo zaporedno zmago, je pa Arsenal to sezono dokazal, da je zasluženo v finalu," meni Cesar.

Letošnji finale Lige prvakov bo odigran v soboto, 30. maja, ob 18. uri. Spektakel si boste lahko ogledali na programu POP TV, v madžarski prestolnici pa se bomo uro pred začetkom obračuna podali v studijski del. Z vami bosta Sanja Modrić in Zlatko Zahović.

Boštjan Cesar FOTO: Damjan Žibert