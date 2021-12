Cesarjevi varovanci dobili tekmece v boju za EP

Slovenci so bili pred žrebom postavljeni v drugi najkakovostnejši boben, ples kroglic pa jih je uvrstil v zadnjo skupino 13. Četa selektorja Boštjana Cesarja se bo za napredovanje pomerila z reprezentancami Nizozemske, Severne Irske in Moldavije. V preteklosti smo bili vajeni, da se prvi del kvalifikacij igra jeseni, v letu 2022 pa so kvalifikacijskim turnirjem namenili časovni okni med 30. majem in 14. junijem ali 19. in 27. septembrom.

V elitni del kvalifikacij se bosta prebili prvouvrščeni reprezentanci vsake skupine, v igri za zaključni turnir na Malti pa bo ostala tudi tretjeuvrščena ekipa z najboljšim rezultatom proti prvi in drugi ekipi svoje skupine.