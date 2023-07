Cesc Fabregas končal kariero

"Z veliko žalostjo sporočam, da je prišel čas za to, da obesim nogometne čevlje na klin," je začel zapis na Instagramu. "Za vedno bom shranil trenutke od prvih dni pri Barci, Arsenalu, pa spet pri Barci, Chelseaju, Monacu in Comu. Od dviga pokala za svetovnega prvaka, pa evropskega prvaka do vsega, kar lahko osvojiš v Angliji in Španiji ter v Evropi - to je bila avantura, ki je ne bom nikoli pozabil," je nadaljeval.

Ob tem se je zahvalil vsem, s katerimi je sodeloval, družini ter tudi tekmecem, ki so ga, kot pravi, naredili močnejšega. "Vse skupaj je že zdaj več kot vredno z vsemi spomini in prijatelji, ki sem jih dobil na tej poti. Prav tako sem se naučil tri jezike in postal bolj sočuten in pametnejši na teh potovanjih. Doživel sem izkušnje, za katere si niti v milijon letih ne bi mislil, da jih bom," je še zapisal.