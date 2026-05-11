Nogomet

Cesc Fabregas piše zgodovino s Comom: čaka ga evropska jesen

Como, 11. 05. 2026 16.14 pred 48 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Cesc Fabregas s Comom spisal zgodovino

Nogometaši Coma so v nedeljo z 1:0 premagali Verono in si prvič v zgodovini kluba zagotovili nastopanje v evropskih tekmovanjih. Prelomni mejnik jim je uspel točno dve leti zatem, ko so se prebili v italijansko prvo ligo. Eden izmed najzaslužnejših za uspeh Coma pa je katalonski strateg Cesc Fabregas, ki je s svojim delom v Lombardiji pritegnil pozornost številnih evropskih velikanov.

Še pred dvema letoma je Como igral v Serie B, drugi italijanski ligi. Po koncu sezone 2023/24 so se po več kot 20 letih spet prebili med italijansko elito ter od takrat pod taktirko nekdanjega nogometaša Arsenala, Barcelone in Chelseaja Cesca Fabregasa doživeli pravi preporod.

Prvo sezono pod vodstvom Katalonca, ki je prej opravljal funkcijo pomožnega trenerja, je zasedba iz Lombardije končala na desetem mestu italijanskega prvenstva. Že takrat pa je Como nakazal, da je pred njim svetla prihodnost. In res, zgolj leto kasneje so 'Lariani' dosegli prelomni mejnik, vstopnico za igranje v Evropi.

V nedeljo so po golu Anastasiosa Duvikasa z 1:0 premagali Verono in se z novimi tremi točkami utrdili na šestem mestu lestvice italijanskega prvenstva. Dva kroga pred koncem imajo pred sedmouvrščeno Atalanto sedem točk prednosti in so si tako že dokončno zagotovili evropsko jesen.

"Zelo sem vesel in ponosen," je v prvem odzivu za televizijo DAZN dejal Fabregas. "Pred dvema letoma, 10. maja 2024, smo napredovali v Serie A, danes pa smo si zagotovili Evropo. To so sanje, nekaj, kar je težko razložiti. Ta dan bomo pomnili tudi čez dvajset let."

"Ekipa, klub in navijači so zrasli. Nismo Juventus, Milan, Inter ali Napoli, smo skromna ekipa, ki se z mladimi igralci poskuša postopoma kosati z ostalimi. To je prava pot," v svoj način dela verjame 39-letnik.

Zaenkrat se jim obeta nastopanje v tretjerazrednem Uefinem tekmovanju, konferenčni ligi, toda do četrtega mesta, ki vodi v Ligo prvakov, jih ločita le dve točki. "Moramo uživati. Ne spomnim se, koliko lovorik sem osvojil, ampak še veliko več jih bo. Zdaj sta pred nami še dve tekmi, pa da vidimo, ali lahko poletimo še višje," katalonski strateg še ni rekel zadnje.

Za mesta v Ligi prvakov se bodo poleg Coma v zadnjih dveh krogih udarili Napoli, Juventus, Milan in Roma, medtem ko si je prvouvrščeni Inter že pred tednom dni zagotovil 21. naslov italijanskih prvakov.

Nogometaše Coma do konca sezone čakata dva na papirju nekoliko lažja nasprotnika, najprej se bodo doma pomerili s 13. Parmo, letošnje nastope pa sklenili z gostovanjem pri 18. Cremoneseju, ki se mu obeta izpad iz Serie A.

Fabregasov uspeh s Comom je pritegnil pozornost številnih evropskih velikanov, v Angliji so začele krožiti govorice, da naj bi si ga močno želeli na klopi Chelseaja, kluba, za katerega je Fabregas igral pet let.

Gre pa poudariti, da ima 39-letnik tesne vezi tudi s Comom, saj je manjšinski solastnik kluba. Zanj je igral v sezoni 2022/23, zadnji pred igralsko upokojitvijo, nato pa postal trener mladinske ekipe, kasneje tudi pomožni trener članske ekipe, julija 2024 pa uradno prevzel trenersko taktirko.

