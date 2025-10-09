Svetli način
Hrvaška (le) remizirala na Češkem, deset golov Avstrijcev

Ljubljana, 09. 10. 2025 22.38 | Posodobljeno pred 31 minutami

M.J. , STA
Nadaljujejo se nogometne kvalifikacije za nastop na naslednjem svetovnem prvenstvu. Hrvaška reprezentanca si je po remiju brez golov na Češkem malce otežila pot v ZDA, a ostaja na prvem mestu skupine L in ima še vse v svojih rokah. Blestela je Avstrija, ki je San Marinu nasula kar deset golov (10:0).

Selektor Zlatko Dalić in kapetan Hrvaške Luka Modrić.
Selektor Zlatko Dalić in kapetan Hrvaške Luka Modrić. FOTO: AP

Hrvati so v tekmo vstopili še neporaženi in s stoodstotnim izkupičkom po štirih tekmah, Češka je imela enako število točk, a s tekmo več. Hrvaška ima tudi prednost zaradi zmage na prvi medsebojni tekmi s 5:1. V prvem delu so imeli gostitelji v Pragi rahlo premoč in nekaj priložnosti, a se je izkazal vratar Dominik Livaković. Nadaljevanje tudi ni postreglo s spremembo izida, Čehi so imeli jalovo pobudo, Hrvati pa nekaj nevarnih akcij ob koncu, a je ostalo pri začetnih 0:0. V drugi tekmi te skupine je Črna gora doživela polom na gostovanju pri Ferskih otokih, saj je bil končni izid kar 4:0.

Češka vs Hrvaška
Češka vs Hrvaška FOTO: Sofascore.com

Danci niso imeli težav z Belorusi v skupini C, saj so jim že v prvem delu zabili štiri gole, dva je dosegel Rasmus Hoejlund. Na koncu je bilo 6:0, potem ko je dva gola v drugem polčasu dosegel še Anders Dreyer. Škotska je v drugi tekmi te skupine premagala Grčijo s 3:1.

V skupini G je Finska premagala Litvo z 2:1, potem ko je v petih minutah nadaljevanja poskrbela za preobrat. Vodstvo gostom, ki tako ostajajo brez zmage v teh kvalifikacijah, je zagotovil napadalec Maribora Pius Šyrvis v 25. minuti (v postavi Litve je bil tudi Celjan Artemijus Tutyškinas), a sta Benjamin Kallman in Adam Marhiev v 48. in 55. minuti zadela za končnih 2:1.

Nizozemci so upravičili status favoritov na Malti. V prvem delu je zadel le Cody Gakpo v 12. minuti, potem pa sta Gakpo z bele točke v 48. in Tijani Reijnders v 57. minuti že poskrbela za zanesljivih 3:0, končni izid je bil 4:0 po golu Memphisa Depaya.

Vladimir Coufal vs Hrvaška
Vladimir Coufal vs Hrvaška FOTO: Sofascore.com

Najvišjo četrtkovo zmago je dosegla Avstrija, ki je do vrha napolnila mrežo San Marina. Že v prvem polčasu so gostitelji zabili pol ducata golov, na koncu je bil izid dvoštevilčen, za 10:0 je s svojim tretjim golom na tekmi poskrbel Marko Arnautović v 84. minuti. S trojčkom je Arnautović postal najboljši strelec Avstrije s 45 goli, presegel je dosežek Tonija Polsterja. Avstrija pa je tudi dosegla rekordno visoko zmago na uradnih tekmah, doslej je bil to izid 9:0 proti Malti leta 1977.

V drugi tekmi skupine H sta Ciper ter Bosna in Hercegovina igrala neodločeno. Ciprčani so imeli v 97. minuti najstrožjo kazen in zadeli za 2:2, potem ko je BiH že vodila z 2:0.

Marko Arnautović
Marko Arnautović FOTO: AP

V petek bodo igrali v skupinah A, B, D in J. Med drugimi bo svoj tretji obračun v teh kvalifikacijah igrala Slovenija, ki jo v skupini B ob 20.45 čaka gostovanje na Kosovu. Slovenci so po dveh tekmah zadnji v skupini z eno točko, Kosovo na drugem mestu ima tri

nogomet kvalifikacije sp
