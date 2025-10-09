Hrvaška (le) remizirala na Češkem, deset golov Avstrijcev

Nadaljujejo se nogometne kvalifikacije za nastop na naslednjem svetovnem prvenstvu. Hrvaška reprezentanca si je po remiju brez golov na Češkem malce otežila pot v ZDA, a ostaja na prvem mestu skupine L in ima še vse v svojih rokah. Blestela je Avstrija, ki je San Marinu nasula kar deset golov (10:0).

Selektor Zlatko Dalić in kapetan Hrvaške Luka Modrić. FOTO: AP icon-expand

Hrvati so v tekmo vstopili še neporaženi in s stoodstotnim izkupičkom po štirih tekmah, Češka je imela enako število točk, a s tekmo več. Hrvaška ima tudi prednost zaradi zmage na prvi medsebojni tekmi s 5:1. V prvem delu so imeli gostitelji v Pragi rahlo premoč in nekaj priložnosti, a se je izkazal vratar Dominik Livaković. Nadaljevanje tudi ni postreglo s spremembo izida, Čehi so imeli jalovo pobudo, Hrvati pa nekaj nevarnih akcij ob koncu, a je ostalo pri začetnih 0:0. V drugi tekmi te skupine je Črna gora doživela polom na gostovanju pri Ferskih otokih, saj je bil končni izid kar 4:0.

Češka vs Hrvaška FOTO: Sofascore.com icon-expand

Danci niso imeli težav z Belorusi v skupini C, saj so jim že v prvem delu zabili štiri gole, dva je dosegel Rasmus Hoejlund. Na koncu je bilo 6:0, potem ko je dva gola v drugem polčasu dosegel še Anders Dreyer. Škotska je v drugi tekmi te skupine premagala Grčijo s 3:1.

V skupini G je Finska premagala Litvo z 2:1, potem ko je v petih minutah nadaljevanja poskrbela za preobrat. Vodstvo gostom, ki tako ostajajo brez zmage v teh kvalifikacijah, je zagotovil napadalec Maribora Pius Šyrvis v 25. minuti (v postavi Litve je bil tudi Celjan Artemijus Tutyškinas), a sta Benjamin Kallman in Adam Marhiev v 48. in 55. minuti zadela za končnih 2:1. Nizozemci so upravičili status favoritov na Malti. V prvem delu je zadel le Cody Gakpo v 12. minuti, potem pa sta Gakpo z bele točke v 48. in Tijani Reijnders v 57. minuti že poskrbela za zanesljivih 3:0, končni izid je bil 4:0 po golu Memphisa Depaya.

Vladimir Coufal vs Hrvaška FOTO: Sofascore.com icon-expand

Najvišjo četrtkovo zmago je dosegla Avstrija, ki je do vrha napolnila mrežo San Marina. Že v prvem polčasu so gostitelji zabili pol ducata golov, na koncu je bil izid dvoštevilčen, za 10:0 je s svojim tretjim golom na tekmi poskrbel Marko Arnautović v 84. minuti. S trojčkom je Arnautović postal najboljši strelec Avstrije s 45 goli, presegel je dosežek Tonija Polsterja. Avstrija pa je tudi dosegla rekordno visoko zmago na uradnih tekmah, doslej je bil to izid 9:0 proti Malti leta 1977.

V drugi tekmi skupine H sta Ciper ter Bosna in Hercegovina igrala neodločeno. Ciprčani so imeli v 97. minuti najstrožjo kazen in zadeli za 2:2, potem ko je BiH že vodila z 2:0.

Marko Arnautović FOTO: AP icon-expand

V petek bodo igrali v skupinah A, B, D in J. Med drugimi bo svoj tretji obračun v teh kvalifikacijah igrala Slovenija, ki jo v skupini B ob 20.45 čaka gostovanje na Kosovu. Slovenci so po dveh tekmah zadnji v skupini z eno točko, Kosovo na drugem mestu ima tri