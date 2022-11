Češka popolna podpora Čeferinu in Uefi

Prvi mož Uefe Aleksander Čeferin se je minulih nekaj dni mudil na Češkem. V Pragi se je srečal s češkim predsednikom vlade Petrom Fialo in šefom tamkajšnje nogometne zveze Petrom Fousekom. Gostitelja uradnega obiska sta šefu Uefe zatrdila, da ima popolno podporo. "Čeferinu in Uefi gre popolna podpora. Smo ostro proti Superligi in podpiramo vse Uefine načrte v zvezi s tekmovanji na najvišjem klubskem nivoju," je med drugim dejal šef češke nogometne organizacije Fousek.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Aleksander Čeferin se je v Strahovu najprej odzval vabilu češkega predsednika nogometne zveze Petra Fouseka, kjer se je zahvalil za brezpogojno podporo, ki jo država ves čas kaže Uefi. "Smo ostro proti Superligi oz. kakršnemu koli drugemu samovoljnemu aktu določenih klubov. Gospod Čeferin ima našo neomajno podporo," je vnovič poudaril prvi mož češke krovne nogometne organizacije. "Ob tem sva nekaj besed namenila še, kako teče organizacija oz. priprava na finalno tekmo Konferenčne lige prihodnje leto, ki se bo odvila v Eden Areni v Pragi. Zaenkrat se vse odvija po planu," je dodal Fousek in še enkrat poudaril, da je češka zveza povsem na strani Uefe in Čeferina pri vseh naslednjih projektih in smernicah.

"Nogometni dialog lahko obstaja le tam, kjer so enotnost, vključenost, solidarnost in športni dosežki skupni imenovalci," ves čas pravi Aleksander Čeferin.

"Odprto tekmovanje, enakost, športna načela ter povezava med množičnimi in elitnimi tekmovanji. Naj potrdim podatek, ki nazorno govori o stvareh, ki jih zagovarjamo. Podatek, da se kar 97 odstotkov Uefinih prihodkov vrača nazaj v razvoj športa oz. nogometa, je dovolj zgovoren. Le tako naprej, Uefa in Aleksander," je ob rob uradnega obiska še dejal prvi mož češke zveze. Podobno zgovoren in židane volje je bil tudi prvi mož Uefe Aleksander Čeferin. "Zelo prijetno druženje je za nami. In tudi plodno. Govor je tekel o Češki in tudi o športu, konkretneje nogometu. Strinjamo se, da je ta model, ki ga zagovarjamo, edina pot k razvoju. Vesel sem bil tudi ob spoznanju, da je češki predsednik vlade goreč simpatizer športa in nogometa ter tudi poznavalec te igre. Konec koncev, nogomet je precej več kot igra," je za Uefino spletno stran po obisku Češke še dejal Čeferin. "Zahvalil bi se češki vladi za podporo našim projektom in tudi viziji, ki je, kot kaže, naša skupna. Hvala jima za topel sprejem in podporo, ki jo nazorno kažeta," je zaključil Grosupeljčan.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke