Češka javnost zavita v črno, tragično preminil nogometni reprezentant

Josefa Šurala so po nesreči sicer pripeljali v bolnišnico, kjer je zaradi prehudih poškodb umrl. V "minibusu" je bilo še šest njegovih soigralcev, vključno s Stevenom Caulkerjem in Papissom Cissejem, ki so se vračali z gostovanja pri Kayserisporju. Ti so nesrečo preživeli. "Na žalost, čeprav sta bila v avtobusu dva voznika, sta zaspala in to je povzročilo nesrečo," je pojasnil predsednik Alanyaspora Hasan Cavusoglu. Enega od voznikov so priprli.

Šural je pred tem igral za Brno, Slovan Liberec in praško Sparto, za češko izbrano vrsto pa je zbral 20 nastopov in zadetek.

Alanyaspor, trenutno peti v turški ligi, je s Kayerisporjem igral 1 : 1.