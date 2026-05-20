Češkemu trenerju zaradi odvratnega početja dosmrtna kazen

Petr Vlachovsky, ki je na skrivaj snemal nogometašice v garderobah in tuših, je bil tudi član trenerskega štaba češke ženske reprezentance do 19 let, kar je sprožilo dodatne pomisleke o zaščiti igralk in nadzoru nad ženskim nogometom. V preteklosti so ga izbrali za najboljšega trenerja nogometašic v državi. Nadzorni, etični in disciplinski organ krovne evropske zveze je odločitev sprejel po preiskavi inšpektorja za etiko in disciplino o obtožbah proti nekdanjemu trenerju ženske ekipe Slovacko.

Češki mediji so poročali, da je bil Vlachovsky maja 2025 obsojen zaradi snemanja igralk v garderobi kluba. Ena od igralk je bila stara 17 let. Prejel je pogojno zaporno kazen in petletno prepoved treniranja na Češkem, potem ko je bil spoznan za krivega snemanja 14 igralk v obdobju štirih let.

Vlachovsky je kršil več členov Uefinega disciplinskega pravilnika, ki urejajo žaljivo ali nespodobno vedenje in zmanjševanje ugleda nogometa, kar je bila podlaga za izrek dosmrtne prepovedi opravljanja kakršnih koli dejavnosti, povezanih z nogometom. Uefa je od češke nogometne zveze zahtevala, da Vlachovskemu odvzame trenersko licenco.