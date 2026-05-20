Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Češkemu trenerju zaradi odvratnega početja dosmrtna kazen

Nyon, 20. 05. 2026 16.18 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
STA
Petr Vlachovsky

Evropska nogometna zveza Uefa je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic v ekipi Slovacko Petru Vlachovskemu naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Vlachovsky je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je naskrivaj snemal v slačilnici, je poročala britanska javna radiotelevizija BBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Petr Vlachovsky, ki je na skrivaj snemal nogometašice v garderobah in tuših, je bil tudi član trenerskega štaba češke ženske reprezentance do 19 let, kar je sprožilo dodatne pomisleke o zaščiti igralk in nadzoru nad ženskim nogometom. V preteklosti so ga izbrali za najboljšega trenerja nogometašic v državi. Nadzorni, etični in disciplinski organ krovne evropske zveze je odločitev sprejel po preiskavi inšpektorja za etiko in disciplino o obtožbah proti nekdanjemu trenerju ženske ekipe Slovacko.

Češki mediji so poročali, da je bil Vlachovsky maja 2025 obsojen zaradi snemanja igralk v garderobi kluba. Ena od igralk je bila stara 17 let. Prejel je pogojno zaporno kazen in petletno prepoved treniranja na Češkem, potem ko je bil spoznan za krivega snemanja 14 igralk v obdobju štirih let.

Vlachovsky je kršil več členov Uefinega disciplinskega pravilnika, ki urejajo žaljivo ali nespodobno vedenje in zmanjševanje ugleda nogometa, kar je bila podlaga za izrek dosmrtne prepovedi opravljanja kakršnih koli dejavnosti, povezanih z nogometom. Uefa je od češke nogometne zveze zahtevala, da Vlachovskemu odvzame trenersko licenco.

Petr Vlachovsky
Petr Vlachovsky
FOTO: Profimedia

Mednarodno združenje profesionalnih nogometašev (FIFPro) je pozdravilo objavo kazni češkemu trenerju. Evropska zveza je od Mednarodne nogometne zveze (Fifa) zahtevala tudi, da Vlachovskemu prepove sodelovanje na vseh ravneh svetovnega nogometa. Vlachovskega, ki je skoraj 15 let treniral dekleta in ženske v prvoligaški ekipi Slovacko, so aretirali septembra 2023, potem ko je policija na spletu odkrila na skrivaj posnete posnetke. Pri 42-letniku so našli tudi gradivo o spolni zlorabi otrok.

Pri sindikatu FIFPro so opozorili, da so igralke ekipe Slovacko šele po aretaciji izvedele, da so bile na skrivaj posnete. Igralke je sicer snemal s kamero, ki jo je skril v nahrbtnik, tega pa je odložil v slačilnici. V začetku letošnjega leta se je skupina žrtev oglasila in zahtevala nadaljnje ukrepe, igralke pa so češki medijski publikaciji Seznam Zpravy povedale, da so se po razkritjih bale spati in jih je bilo strah nastopanja v javnosti, saj so se bale, da jih bodo posneli naskrivaj.

Petr Vlachovsky trener dosmrtna kazen snemanje igralk

Tekma sezone se bliža: PSG ali Arsenal?

24ur.com Mladi hrvaški reprezentant zaradi dopinga dve leti brez nogometa
24ur.com Dudiću dodatna kazen zaradi 'divjanja' po tekmi proti Radomljam
24ur.com Trener spoznan za krivega spolnega nadlegovanja mladih nogometašev
24ur.com Afera Fabjan še vedno deli javnost
24ur.com Slovenski plesalec odgovoril na kritike ameriškega zvezdnika: Ne maram sovraštva
24ur.com Trenerju karton zaradi slovenščine, Uefa že ukrepala
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
20. 05. 2026 17.31
Ampak so eni desci bolni, se vidi, koliko s pornografijo vsi, ki jo ponujajo, služijo. Res revščina moška.
Odgovori
+1
1 0
Bananistanec
20. 05. 2026 17.00
Glede na naslov članka sem pričakoval dosmrtno ječo
Odgovori
+4
5 1
Betuul
20. 05. 2026 17.14
Kaj si storil
Odgovori
0 0
Malo_sutra
20. 05. 2026 16.57
Nerodna situacija ko zve družina…
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
20. 05. 2026 16.46
Ne da se mi pogledat kako zgledajo. Verjetno morajo biti seks bombe.
Odgovori
-1
2 3
NoriSušan
20. 05. 2026 17.11
ja d se vsaj splača
Odgovori
-2
0 2
Amor Fati
20. 05. 2026 17.17
A so res tok hude ?
Odgovori
-1
0 1
NoriSušan
20. 05. 2026 16.40
Kdaj se bo to uvedlu proti belemu klubu iz madrida?
Odgovori
-1
2 3
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
20. 05. 2026 16.52
bo bo..zdej ko je nigerija padla..bo sledila tožba
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
20. 05. 2026 17.11
Iskreno upam ker majo kr masla na glavi-tako ata perez kot igralci pa tudi navijači
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
vizita
Portal
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
cekin
Portal
Kako realno znižati račun za elektriko tudi do 80 %
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
moskisvet
Portal
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Blanca
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725