'Čestitke Arteti in njegovim igralcem za zasluženo osvojeno Premier ligo'

Nogometaši Arsenala so osvojili Premier ligo. FOTO: Arsenal

19. aprila sta se v 33. krogu Premier lige med seboj pomerili vodilni moštvi Arsenal in Manchester City. Derbi kroga so dobili domači nogometaši z 2:1 in tako ponovno prevzeli vajeti v svoje roke. Glavna naloga varovancev Pepa Guardiole od tistega srečanja naprej je bila zmagati na vseh preostalih tekmah, ki so še ostale do konca prvenstva, in pod streho bi pospravili 11. prvenstveno zvezdico, a to jim ni uspelo. Cityju je spodrsnilo na gostovanju pri Evertonu, kjer so na koncu le remizirali z rezultatom 3:3, ter štafetno palico ponovno predali v roke Arsenala.

Ti so vse od poraza proti Cityju dobili vse naslednje tekme v angleškem prvenstvu in tako stalno vršili pritisk nad svojim konkurentom v borbi za naslov. Zmagovalci letošnje izvedbe FA pokala so pod pritiskom klonili v predzadnjem krogu na gostovanju pri Bournemouthu. Na stadionu Vitality so meščani le remizirali in tako dokončno izgubili možnosti za osvojitev domačega prvenstva. To je po sušnih 22 letih ponovno uspelo nogometašem Arsenala. Po tekmi je svoje vtise o celotni sezoni za angleške medije podal trener Cityja Guardiola, ki se po letošnji sezoni poslavlja s klopi sinje modrih. "V tej sezoni smo se veliko naučili predvsem kaj moramo storiti za zmago. Osvojiti moramo veliko točk in imeti moramo prednost, sicer obstajajo okoliščine, ki jih ne moreš nadzorovati. Veliko tekem smo odigrali s težavami in se nikoli nismo predali. Od januarja naprej smo bili res dobri. Imeli smo veliko poškodb in veliko stvari, ki so bile izven našega nadzora."

Glavni razlog za neuspeh je Katalonec navedel tudi utrujenost svojih igralcev, medtem ko je imelo na drugi strani domače moštvo 12 dni za pripravo na tekmo, obenem pa se moštvo Andonija Iraole z Liverpoolom bori za zadnje mesto, ki še neposredno vodi v elitno Ligo prvakov. Angleško prvenstvo je tako osvojil velik prijatelj Guardiole Mikel Arteta, ki je pred vodenjem Arsenala tri leta opravljal funkcijo pomočnika glavnega trenerja na klopi Cityja. "Čestitke Arsenalu, Arteti in strokovnemu štabu ter navijačem za to zmago v Premier ligi – zasluženo so si jo prislužili. Skozi leta sva imela nekaj nepozabnih dvobojev, ki jih ne bom nikoli pozabil," je o svojem prijatelju dejal Španec na klopi meščanov.

Statistika Pepa Guardiole pri Manchester Cityju FOTO: Sofascore.com

Guardiolo z moštvom do konca sezone čaka le še zadnja domača tekma proti Aston Villi, ki ne bo imela velikega vpliva na stanje na lestvici, a bo toliko bolj čustvena, saj se bo po njej s klopi sinje modrih poslovil Katalonec, ki je v modrem delu Manchestra deloval vse od leta 2016 naprej.