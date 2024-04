22. sedež v četrti vrsti

Februarsko tekmo z dunajskim Rapidom, kjer sta skušala priti do treh točk, ki bi njun Sturm Graz spravile na vrh lestvice prve avstrijske lige, smo si ogledali skupaj z Veroniko in Lauro . Sedimo v četrti vrsti, ki ponuja dober pogled na dogajanje na zelenici. Igralci namreč dobijo klubske kartice, ki njihovim bližnjim omogočajo stalne sedeže na domačih tekmah. V vrsti za nami sedijo precej razvneti Sturmovi navijači.

Ko smo začeli snemati prispevke za novo nogometno oddajo Vsi za naše!, ki bo slovensko nogometno reprezentanco v velikem slogu pospremila na Euro 2024, smo med prvimi obiskali Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata . Reprezentančna soigralca sta soigralca tudi na klubski ravni. Kruh si služita v tujini, novega življenja pa si nista ustvarila predaleč. Jon, ki je Ljubljančan, do svojega novega doma potrebuje le dve uri vožnje, še krajšo pot pa ima Tomi, ki ga od rodne Murske Sobote deli le dobra ura. Fanta sta se namreč preselila v Gradec, tam pa sta se jima nato pridružili tudi njuni dekleti.

Z Veroniko in Lauro v četrti vrsti

Je pa Jon stvari vzel v svoje roke ob koncu osnovne šole. Morala bi zaplesati na valeti, vendar je načrte prekrižal turnir v Španiji. Veronika si je našla drugega soplesalca, usoda pa je imela svoj načrt. Jon si je poškodoval gleženj in ni mogel zaigrati. Veronika ni želela pristati na zamenjavo soplesalca, razen če bi se to z njim dogovoril Jon sam. Ta je na valeto nazadnje prišel z berglami.

"Včasih nisem razumela, kaj govorijo, zdaj pa mi je smešno," se smeji Jonova Veronika, ko začnejo sodnika obkladati z raznimi vzdevki. Medtem ko se njen fant trudi na igrišču, se spominja začetkov njune zveze. Poznata se že od otroštva, bila sta namreč sošolca od 1. do 5. razreda osnovne šole. Otroška ljubezen pa se takrat še ni razvila: "Oba sva bila taka tiha," pravi.

Začetek njune zveze je sovpadel z njegovim odhodom v Nemčijo. Pred desetimi leti se je Jon iz Domžal odšel kalit v drugo ekipo Borussie Dortmund, nato je podpisal pogodbo s Huddersfield Townom, kar je pomenilo, da je Veronika svojo službo začela usklajevati s potovanji v Anglijo in nazaj, takrat je vrsto let sodelovala pri muzikalu Mamma mia. Pravi, da jo žalostijo vprašanja, kaj pa zdaj počne v Gradcu, češ, ali ga samo čaka, da pride domov. "Pri moji službi še težje usklajujeva urnike, " zmaje z glavo Veronika, ki je osebna trenerka, inštruktorica, pripravlja spletne vadbe.

Tekma z Rapidom se medtem zaključi z remijem, fanta se skupaj s soigralci odpravita krog po igrišču, dekleti pa vstaneta s svojih stolov v četrti vrsti in jima ponosno mahata ter pošiljata poljubčke.

Par sta dve leti. Povezal ju je skupni znanec, ko je Laura, sicer Korošica, še živela v Mariboru. " Večer je minil, kot bi mignil, in od takrat sva nerazdružljiva, " se zasanjano spomni prvega zmenka. Zdaj približno leto dni živi pri Tomiju v Gradcu, njegovo pogosto odsotnost ji krajšajo obiski doma ali prihodi prijateljic, s katerimi skupaj odštevajo dneve veselega pričakovanja. "Življenje nogometaša je pač tako, da je ogromno prilagajanja, to sem vedela," je stvarna.

