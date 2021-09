Četrtfinale pokala: Olimpija s Koprom, Maribor gosti Domžale

Na sedežu Nogometne zveze Slovenije so izžrebali pare 2. kroga oziroma četrtfinala pokala Pivovarne Union. Konec oktobra se bodo med sabo merili Mura in Bravo, Olimpija in Koper, Kalcer Radomlje in Celje ter Maribor in Domžale.

V tej sezoni pokalno tekmovanje poteka po nekoliko prilagojenem formatu zaradi težav z novim koronavirusom. Večina medobčinskih tekmovanj namreč ni bila končana. Tako je pokalno sezono 2021/22 začelo 12 klubov, deset prvoligaških in najboljša kluba iz 2. SNL v minuli sezoni. Osem jih je igralo v 1. krogu, v četrtfinalu pa se bodo štirim zmagovalcem prvega kroga pridružili še Domžale, Maribor, Mura in Olimpija, ki so se v prejšnji sezoni prebili v evropska tekmovanja. V 1. krogu je Celje izločilo sežanski Tabor, Radomlje Krko, Bravo Gorico in Koper Aluminij. * Pari četrtfinala: Mura – Bravo

Olimpija – Koper

Kalcer Radomlje – Celje

Maribor – Domžale