Četrtič v zgodovini o prvaku neposredno odloča ena tekma: Celje ali Olimpija?

Olimpija lovi, odkar zeleno-beli igrajo s sedanjim klubom, tretji naslov prvakov po sezonah 2015/16 in 2017/18. Pred tem pa je "stara" Olimpija v samostojni Sloveniji zmagala še v sezonah 1991/92, 1992/93, 1993/94 in 1994/95. Celjani pa še nikoli niso bili slovenski prvaki. Izhodišča so se v zadnjih tednih precej spreminjala. Pred koronsko krizo, ki je prekinila tekmovanje za tri mesece, je imela Olimpija na prvem mestu pet točk naskoka. Dogajanje v zadnjih treh mesecih pa je nato precej zavrtelo domačo nogometno sceno. Pestro je bilo pri Mariboru, kjer so med krizo zamenjali trenerja Darka Milaniča, odšel je tudi dolgoletni direktor Zlatko Zahović. A tudi Milaničev naslednik Sergej Jakirovićni našel čarobne palice za rešitev krize. Olimpija prav tako koronskega obdobja ni zdržala brez menjave trenerja.Safet Hadžić je sicer z moštvom koronsko "prezimil" na prvem mestu. Toda nekaj porazov in slabih predstav je v klubu, kjer so znani po hitrih potezah pri iskanju novih trenerjev, tudi zanj pomenilo, da ne bo dočakal konca sezone. Zamenjal ga je mladi hrvaški trener Dino Skender.

Še najbolj mirno je bilo po tej plati v Celju. Nič niso menjali, Dušan Kosićpa je v zadnjih dveh mesecih moštvo ustalil pri vrhu lestvice. Vmes je bila celjska zasedba tretja, a se je spet prebila na drugo mesto in nekaj zadnjih krogov je bilo že jasno, da imata realne možnosti za naslov samo še Celje in Olimpija. Celjani so si sicer v 34. krogu dovolili spodrsljaj, ko so proti predzadnjemu Triglavu doma osvojili le točko. A ni bil usoden, saj so napake delali tudi tekmeci. Predvsem Olimpija, ki v predzadnjem krogu doma ni znala streti odpora Tabora Sežane. Še več, Ljubljančani so celo izgubili in s tem Celjanom prvič od začetka sezone omogočili skok prav na vrh lestvice.