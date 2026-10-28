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Nogomet

Četrtoligaš v sedmih nebesih: v enem največjih presenečenj v zgodovini padel prvak Arsenal

London, 28. 10. 2026 07.21 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Fleetwood Town

Angleški nogometni prvak Arsenal in četrtoligaš Fleetwood Town sta, kar zadeva športni in finančni položaj, svetove narazen, a v ligaškem pokalu je popolni avtsajder dosegel senzacionalno zmago in izločil prvaka. Trener Arsenala Mikel Arteta se je po enem največjih presenečenj v zgodovini odzval z razočaranjem.

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"Resnično žalosten dan za nas," je dejal Mikel Arteta po tem, ko je njegova ekipa v osmini finala po izvajanju enajstmetrovk s 3:5 izgubila proti Fleetwood Townu, ki nastopa v četrtem kakovostnem razredu. "Mislim, da smo vsi žalostni," je pojasnil po porazu, ki se je zgodil pred 5000 navijači na stadionu Highbury.

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Med kluboma je ogromen prepad. Po podatkih spletne strani transfermarkt je tržna vrednost igralskega kadra Arsenala 1,38 milijarde evrov, medtem ko skupna vrednost igralcev Fleetwooda znaša 2,75 milijona evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg tega so topničarji v angleški prvi ligi po številu točk izenačeni z vodilnim Manchester Cityjem, medtem ko je Fleetwood trenutno na 18. mestu v četrti ligi, ki šteje 24 ekip.

Trener Arsenala Mikel Arteta
Trener Arsenala Mikel Arteta
FOTO: AP

Kot je za vrhunske prvoligaške klube v ligaškem pokalu običajno, se je Arteta odločil, da bo nekaterim svojim zvezdnikom namenil počitek. Vezist Declan Rice, branilec Gabriel Magalhaes in vratar David Raya tako niso bili v postavi. Kljub temu je bila v začetni enajsterici še vedno vrsta odmevnih imen, med njimi tudi švedski napadalec Viktor Gyökeres.

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"Nosimo ogromno odgovornost, da ta grb zastopamo na najboljši možni način," je dejal Arteta, ki po tekmi svojih igralcev ni želel kriviti, kar zadeva njihov odnos. "Nisem videl nikogar, ki ne bi izpolnil pričakovanj na tej ravni," je pripomnil Španec in dodal: "Ni šlo za pomanjkanje truda, trdega dela ali želje po zmagi; manjkalo je nekaj drugega."

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Arteta je bil še posebej razočaran, ker njegova ekipa ni izkoristila svojih priložnosti. "Ustvarili smo toliko priložnosti, a jih nismo pretvorili v zadetke. In prav v takšnih trenutkih postanejo razlike izjemno majhne," je pojasnil Arteta ter dodal: "To je čar nogometa - pa tudi čar tega tekmovanja."

Medtem ko so se Londončani grizli od frustracije, so avtsajderji iz obalnega mesta na severozahodu Anglije slavili senzacionalno pokalno zmago. "To je največji večer v zgodovini kluba," je dejal trener Fleetwooda Matt Lawlor.

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resnicab0li
28. 10. 2026 09.00
hahahahaha Albacete 2
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