Četverica, ki je 'obesila' Viniciusa, obsojena na zapor

Sodišče v Madridu je izdalo sodbo proti štirim osebam, ki so obsojene sovražnih dejanj in groženj proti zvezdniku Real Madrida Viniciusu Juniorju. Zadeva se nanaša na dogodek iz januarja 2023, ko so pred madridskim derbijem v četrtfinalu Kraljevega pokala iz enega izmed mostov v španski prestolnici obesili lutko omenjenega nogometaša. Postopek se je začel na podlagi prijave, ki jo je vložila La Liga, ki je v postopku od samega začetka sodelovala kot tožeča stranka.

Eden izmed storilcev je obsojen na 15 mesecev zapora zaradi kaznivega dejanja sovraštva in dodatnih sedem mesecev zaradi kaznivega dejanja groženj, ker je po spletu širil slike kaznivega dejanja. Ostali trije obtoženci so bili obsojeni na po sedem mesecev zapora zaradi kaznivega dejanja sovraštva in dodatnih sedem mesecev zaradi groženj.