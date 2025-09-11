Čez natanko teden dni veliki obračun med Newcastlom in Barcelono

Prihodnji teden boste ljubitelji nogometa prišli na svoj račun. Ne le, da se začenja prestižna Liga prvakov, uvodni teden bodo na sporedu kar trije tekmovalni dnevi. Danes teden bo največ pozornosti uprte v obračun Newcastla in Barcelone. Srake so to poletje ostale praznih rok v boju za Benjamina Šeška, a so Angleži našli druge okrepitve. Na kultni St. James's Park sta ob koncu prestopnega roka prišla visokorasli napadalec iz Stuttgarta Nick Woltemade in napadalno usmerjeni vezist Yoann Wissa, ki je pred tem branil barve premierligaša Brentforda. Navijači ob reki Tyne z nestrpnostjo pričakujejo začetek evropske sezone.