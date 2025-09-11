Svetli način
Nogomet

Čez natanko teden dni veliki obračun med Newcastlom in Barcelono

Ljubljana, 11. 09. 2025 23.33 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Jan Lukač
Komentarji
45

Prihodnji teden boste ljubitelji nogometa prišli na svoj račun. Ne le, da se začenja prestižna Liga prvakov, uvodni teden bodo na sporedu kar trije tekmovalni dnevi. Danes teden bo največ pozornosti uprte v obračun Newcastla in Barcelone. Srake so to poletje ostale praznih rok v boju za Benjamina Šeška, a so Angleži našli druge okrepitve. Na kultni St. James's Park sta ob koncu prestopnega roka prišla visokorasli napadalec iz Stuttgarta Nick Woltemade in napadalno usmerjeni vezist Yoann Wissa, ki je pred tem branil barve premierligaša Brentforda. Navijači ob reki Tyne z nestrpnostjo pričakujejo začetek evropske sezone.

nogomet liga prvakov newcastle barcelona prvi krog
KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nejc Lola
14. 09. 2025 15.50
+1
Najbrž bo spet tisti igralec Barçe v rumeno-črnem dresu tisti, ki jih popelje do izenačenja ali morda celo do zmage.
ODGOVORI
1 0
cripstoned
12. 09. 2025 21.19
+1
Varca je edini klub letos ki ni zmagal, remiziral ali pa izgubil posteno....1zmaga na racun sodnikov, 1zmaga na racun avtogola in en remi na racun vara in sodnikov...ahahahahahh kaksna sramota od kluba...
ODGOVORI
10 9
cripstoned
12. 09. 2025 21.16
+1
Se ena sramota male varcelone..ze tako igrajo pred malo mnozico ljudi v nedeljo in karte za navijace valencie prakticno ne obstajajo...torej samo domaci "navijaci" laporta, jaume roure preko mediapro in sodniki bodo igrali proti 11igralcem male koruptilone ahaahahahaha...tebas pa jasno odobril vse skupaj...
ODGOVORI
10 9
26040404
12. 09. 2025 20.12
-7
Sej če bo Barca zmagala bo ok,če ne bo pa tud ok...
ODGOVORI
7 14
cripstoned
12. 09. 2025 21.18
+1
Sej ce bo var izklopljen in dosojen bizaren penal za varco bo ok, ce ne bo pa tud ok...vsak posteno bojo izgubili ce ze zmagati ne morejo posteno...
ODGOVORI
10 9
Kolllerik
12. 09. 2025 20.08
-3
V nedeljo proti Valenciji bo zadnji cajt, da se Barcina ma#ina ogreje, kot je treba. Visca Barca!
ODGOVORI
10 13
Kolllerik
12. 09. 2025 20.09
-3
*mašina*
ODGOVORI
9 12
fihner
12. 09. 2025 19.57
-5
Barca ne zmaga vedno, včasih pa...
ODGOVORI
7 12
26040404
12. 09. 2025 19.43
-4
Tekma bo sigurn zanimiva...Dve vrhunski ekipi,luštn bo za gledat..Jaz bom gledal in si za večerjo pripravil rižoto..( Rice)...
ODGOVORI
6 10
cripstoned
12. 09. 2025 18.15
-1
Loptass pravi da je la massia tovarna talentov ampak v evropi veljajo za tovarno razocaranj...
ODGOVORI
12 13
cripstoned
12. 09. 2025 18.25
+4
Xxxri( 5 sezon) +yamal(2 sezoni)+fermin (3 sezone) +gavi (3 sezone) = 10golov v ligi prvakov...ahahahhahah
ODGOVORI
12 8
cripstoned
12. 09. 2025 18.27
+1
Xxxri sem dal zraven pa ceprav ni iz la massije ampak njegov 1 gol v 5.sezonah lige prvakov je lac moral zaokroziti na 10 hahahahaha
ODGOVORI
10 9
fihner
12. 09. 2025 17.47
-4
Danny75 - ne kot proti Realu Madrid...
ODGOVORI
6 10
fihner
12. 09. 2025 17.43
-1
Tiho lahko zahtevaš doma v štali, če te bo kdo ubogal!
ODGOVORI
8 9
cripstoned
12. 09. 2025 13.57
+0
Newcastle bi to moral dobiti v kolikor bo sojenje posteno in var na nivoju ... v kolikor pa bo sojenje na nivoju lanske in letosnje lalige pa bo varca zmagala kot vedno....
ODGOVORI
10 10
cripstoned
12. 09. 2025 13.53
-1
Real madrid zadnje 4sezone 2x liga prvakov...sodniska varca 2 obiska v ligi evropa....hejtercki tiho ...
ODGOVORI
10 11
Kolllerik
12. 09. 2025 17.51
+0
Zeeeh...
ODGOVORI
8 8
cripstoned
12. 09. 2025 18.14
+1
Lazni kollerik, lazni zeh...pri tebi je originalen samo jok hahahaha
ODGOVORI
8 7
Kolllerik
12. 09. 2025 20.09
+1
Važno, da redno sanjaš Barco, Messija in mene....
ODGOVORI
6 5
cripstoned
12. 09. 2025 13.51
+3
Samo poglejte hejtercke spodaj...niti en ne bo pokomentiral dejanske tekme ampak vsi jocejo zaradi kripsija hahahahah
ODGOVORI
10 7
RUBEŽ
12. 09. 2025 13.34
-4
cripsi, ne blamiraj se, ker te nihče ne jemlje resno. Sam sebi delaš sramoto.
ODGOVORI
7 11
Dany75
12. 09. 2025 15.31
+2
Sramoto? s cim? z dejstvi? ce si kdo dela sramoto ste to vi,vsi po vrsti ki trdite kako je vas klub posten in transparenten....malo se zamisli kaj pises...blamiras se ti...prvo pometi doma,potem idi drugam...al mislis da tega noben ne vidi kar počne vas Aport?? zanimivo da celi svet pise o spornih poslih,spornih sodniskih odlocitvah..da vara niti ne omenjam...pa to niso navijaci Real Madrida...ce te to moti...iscete vedno neke igle v kupu sena,samo da se lahko delate frajere ...za svojo barcico pa nikoli nic ne napisete...kot da je res vse tipi topi...in seveda nikoli nic krivi..seveda...vsega je kriv RM...
ODGOVORI
10 8
Lucky
12. 09. 2025 17.27
-2
Dany, nisi dost udaru.
ODGOVORI
7 9
Kolllerik
12. 09. 2025 17.52
-2
Z leti postaja softič 🤣🤣👍
ODGOVORI
7 9
drimtim
12. 09. 2025 13.29
-3
Ta mladina ki jo omenja vegetar je lani v Španiji pometala z viceprvaki.psssstahahahah
ODGOVORI
7 10
Loptass
12. 09. 2025 13.20
-2
In spet isti 🤡 z nešteto komentarji pod člankom Mes que un cluba.
ODGOVORI
8 10
cripstoned
12. 09. 2025 13.49
+1
Govor je o ligi prvakov oz. Ligi real madrida...ni to clanek od sodniske varcelone. .spet lazes.
ODGOVORI
10 9
Loptass
12. 09. 2025 14.59
-1
Clanek je o tekmi dveh tocno dolocenih ekip. Niti naslovnice ne znas prebrat? Je pa lepo, da si prepoznal kot 🤡.
ODGOVORI
8 9
drimtim
12. 09. 2025 13.19
-1
Komentiraš svoj klub pa ti vegetar ki se v vse meša pametuje.
ODGOVORI
9 10
cripstoned
12. 09. 2025 13.09
+1
Drimtim ne vzigaj se prevec da se spet ne bos skrival od aprila do septembra...
ODGOVORI
10 9
drimtim
12. 09. 2025 13.01
-1
Spet bomo lahko uživali v pravem nogometu Flickove mladine.
ODGOVORI
10 11
cripstoned
12. 09. 2025 13.08
+1
Ahahahahhha ti se kar tolazi...brez vara in sodnikov bi nahajpana mladina varcelone igrala v ligi evropa...spet bo nova blamaza, kljub najlazjim zrebom, spet bo krivo vse samo to da je bil nasprotnik boljsi ne boste priznali...
ODGOVORI
10 9
Dany75
12. 09. 2025 15.33
+3
mislis tak kot proti Rayu ? 🤔
ODGOVORI
9 6
drimtim
12. 09. 2025 12.29
-1
Vegetar spet pametuje.
ODGOVORI
9 10
Kolllerik
12. 09. 2025 12.37
-1
Že v rani mladosti je bil zapostavljen...
ODGOVORI
9 10
cripstoned
12. 09. 2025 13.04
+1
Navijaci reala pod temami lige prvakov lahko pametujemo...se kako...vemo pa kdo je lahko samo tiho hahahaha...se navijaci tottenhama in seville so bolj kompetentni da komentirajo ligo evropo za razliko od vas ki se liga evropo ne smete komentirati saj ste tudi v tem tekmovanju osramotili spanski nogomet...2x v zadnjih 4.sezonah...tako da pssssst
ODGOVORI
9 8
Kolllerik
12. 09. 2025 13.38
-2
Minus in greš naprej....
ODGOVORI
8 10
cripstoned
12. 09. 2025 13.52
+3
Ali drugace...solza in jokas naprej hahahahah
ODGOVORI
10 7
Kolllerik
12. 09. 2025 19.21
+0
Ali drugače.... solze smeha, če že preberem kaj.... 🤡👍🤣🤣
ODGOVORI
3 3
