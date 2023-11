Charltona na zadnji poti med 1000 povabljenci pospremil tudi Aleksander Čeferin

Bobby Charlton je umrl pred tremi tedni pri 86 letih. Svetovni prvak z Anglijo leta 1966 velja za enega najboljših nogometašev v zgodovini.

Med pogrebnim sprevodom v Manchestru je na tisoče ljudi ves čas ploskalo in se nekdanji legendi Manchester Uniteda in angleške reprezentance poklonilo s številnimi transparenti in šali. Pogreb bo sicer minil v ožjem družinskem krogu.

Sprevod je šel tudi mimo "Unitedove trojice velikih", spomenika, ki je ovekovečil Charltona, Denisa Lawa in Georgea Besta. Ti so predvsem v 60. letih po letalski nesreči v Münchnu leta 1958 sestavljali jedro rdečih vragov na poti do naslova v tedanji različici Lige prvakov (1967/68).

Med več kot 1000 povabljenimi so bili tudi nekdanji trener Uniteda Alex Ferguson, zdajšnji selektor angleške izbrane vrste Gareth Southgate, princ William ter številni drugi na čelu s prvim možem Uefe Aleksandrom Čeferinom.

"Res moraš biti fantastičen igralec, da osvojiš naslov svetovnega prvaka, slaviš v Ligi prvakov in imaš uspešno ter dolgo klubsko in reprezentančno kariero. Toda bil je še veliko več kot le izjemen nogometaš. Bil je velika osebnost, čas je imel za vsakega posameznika," je za BBC ob sprevodu dejal nekdanji kapetan Uniteda Bryan Robson.