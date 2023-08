Boehly le dočakal prve tri točke, Luton ostaja pri ničli

Nogometaši Chelseaja in Luton Towna so na Stamford Bridgeu odprli tretji krog angleške Premier League. Domačini so opravičili vlogo favorita in na krilih Raheem Sterlinga, ki je dosegel dva gola in podal za prvenec Nicolasa Jacksona, slavili s 3:0.

Šlo je za obračun ekip, ki sezone nista odprli po željah. Chelsea je imel po remiju z Liverpoolom in porazu z West Hamom na svojem kontu le točko, medtem ko je Luton na prvih dveh tekmah vselej izgubil in je tako še čakal na zgodovinsko prvo točko v Premier League. icon-expand Slavje po golu Raheema Sterlinga za 1:0. FOTO: AP Londonski modri so na papirju kljub skromnemu uvodu v sezono veljali za izrazite favorite in to potrdili že na samem začetku. Raheem Sterling je po slalomu na desni strani prišel v kazenski prostor, kjer je našel ravno dovolj prostora za natančne zaključek na daljšo vratnico. Nekdanji nogometaš Liverpoola in Manchester Cityja je imel pred tem še eno lepo priložnost, ko se je s posredovanjem izkazal Thomas Kaminski. icon-link Chelsea 3:0 Luton Town FOTO: Sofascore.com V nadaljevanju je imel Luton eno zares omembe vredno priložnost, da bi izenačil, ko je na golovi črti Robert Sanchez s precej čudnim posredovanjem uspel ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno. Potem pa je Sterling po drugi asistenci Mala Gusta dokončno odločil zmagovalca. Šest minut kasneje je bil prav Anglež podajalec za zadnji gol na tekmi, ko se je pod prvenec v majici novega kluba podpisal Nicolas Jackson. Zanimivo, prav vsi trije zadetki so bili dosežen po akcijah na desni strani. Thiago Silva je postal drugi najstarejši nogometaš, ki je začel prve tri tekme v premierligaški sezoni: icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 25. avgust, Premier League, 3. krog, izid: Chelsea – Luton Town 3:0 (1:0)

Sterling 17., 67, Jackson 75.