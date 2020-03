Chelsea brez milosti do Ancelottija: 'poker' golov v mreži Evertona

Londonski Chelsea je v letu 2020 zmagal le dvakrat. Varovanci trenerja Franka Lamparda močno visijo tudi v Ligi prvakov, kjer so že po prvi tekmi na Stamford Bridgeu v izgubljenem položaju, saj proti Bayernu zaostajajo z 0:3. Zato pa se bodo do konca sezone v angleškem prvenstvu bržkone krčevito borili za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov v naslednji sezoni. Glede na to, da se Manchester Cityju obeta prepoved nastopanja v Evropi bo kot kaže tudi peto mesto dovolj za preboj v LP. Italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti se je z Evertonom vrnil na Stamford Bridgea, a tokrat ne bilo časa za obujanje spominov, ko je bil trener Chelseaja. Domači, ki so v koledarskem letu 2020 zmagali le na dveh tekmah, branijo četrto mesto, gostje pa so po prihodu Italijana na klop zelo odločeni, da sezono zaključijo na mestih, ki vodijo v Evropo. Dvoboj so veliko bolje odprli gostitelji, ki so tekmece pritisnili na njihovo polovico, uvodni nalet pa je tudi prinesel konkreten rezultat. Po podaji Španca Pedra je z roba kazenskega prostora natančno meril mladi angleški reprezentant Mason Mount .

Že po dobrih dvajsetih minutah je bilo že 2:0, tokrat pa se je med londonske strelce podpisal razpoloženi Pedro. Liverpoolčani so bili tokrat povsem neprepoznavni in predvsem zelo nedisciplinirani v obrambi, tako da so domači trdno držali konce igre, predvsem pa rezultata v svojih rokah. Everton, ki je na zadnjih trinajstih tekmah v Premier League izgubil le dvakrat, je imel v prvem polčasu le eno izrazito priložnost, a so domači ohranili mrežo nedotaknjeno. Ko je že na začetku drugega dela Brazilec Willian odlično "potegnil" z roba kazenskega prostora in neubranljivo zadel za 3:0, je bilo že bolj ali manj jasno, da bodo Londončani prišli do dragocenih treh točk v boju za Ligo prvakov. Še posebej, ko se je Francoz Olivier Giroud že v naslednjem napadu po kotu najbolje znašel v gostujočem "petercu" in Londončani so vodili že s 4:0.



Izid:

Chelsea - Everton 4:0 (2:0)

Mount 14., Pedro 21., Willian 51., Giroud 54.