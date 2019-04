Chelsea se oddaljuje od Lige prvakov, Burnley na Stamford Bridgeu do velike točke

Londončani, ki so si med tednom zagotovili polfinale Lige Evropa in s tem približali možnosti, da se preko tega tekmovanja prebijejo v laskavo Ligo prvakov za prihodnjo sezono, so dvoboj z Burnleyjem začeli zaspano in manj motivirano, kar so borbeni gosti izkoristili s hitrim zadetkom. Dosegel ga jeJeff Hendrick. Na zadovoljstvo domačih navijačev je bil odgovor modrih silovit in tudi učinkovit. Že po petnajstih minutah igre na Stamford Bridgeu je bil domači Chelsea v vodstvo (2:1), v polno pa sta zadela N'Golo Kante, podal jeEden Hazard in izkušeni Gonzalo Higuain. Pri golu Argentinca je podajo "podpisal" kapetan Londončanov Cesar Azpilicueta. Gostov preobrat Chelseaja ni spodrezal nog, Burnley je bil še naprej pogumen in napadalno usmerjen na Stamford Bridgeu in v 24. minuti so tudi uspeli izenačiti (2:2). Po podajiChrisa Woodsa je dobro meril Ashley Barnes.



Sledil je nov nalet Londončanov, tokrat brez otipljivega uspeha in na odmor sta tekmeca odšla z atraktivnim izidom 2:2. Nadaljevanje je minilo v neuspešnih poskusih Chelseaja, ki je tudi na silo želel priti do novega vodstva in morebitnih treh točk, še kako pomembnih v boju za Ligo prvakov. Najbolj aktiven je bil prvi zvezdnikEden Hazard, ki pa tokrat ni bil pri strelu. Burnley se je na koncu uspešno ubranil in vzel veliko točko, Londončanom pa remi močno otežuje pot do želenega cilja. Zdi se, da se bodo nekdanji angleški prvaki vLP lažje prebili preko Lige Evropa.



Izid:

Chelsea - Burnley 2:2 (2:1)

Kante 12., Higuain 14.; Hendrick 8., Barnes 24.