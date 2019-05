Londonski finale v Ligi Evropa

Odigrani sta bili povratni tekmi polfinala Lige Evropa. V Londonu je Chelsea gostil Eintracht iz Frankfurta. Prvi dvoboj se je končal z remijem (1:1), isti izid pa je bil tudi na Stamford Bridgeu. V podaljšku ni bilo golov in odločale so enajstmetrovke. Srečnejši so bili Londončani. Tam jih čakajo mestni tekmeci iz Arsenala, ki so na gostovanju v Valencii slavili s 4:2. Tudi prvi dvoboj so dobili Angleži (3:1).

Alexandre Lacazette FOTO: AP Izida:

Valencia - Arsenal2:4 (1:1) / *1:3

Gameiro 11., Gameiro 58.; Aubameyang 17., 69., 89., Lacazette 50.



Chelsea - Eintracht 1:1 (1:0) / *1:1

Loftus-Cheek 28, Jović 49.



* izida prvih tekem