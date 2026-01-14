Zdesetkani Chelsea namučil Arsenal

Arsenal je še enkrat več do uvodnega zadetka prišel iz prekinitve. V kazenskem prostoru domačih je v prazno skočil vratar Robert Sanchez, ki se je zdelo, da je bil tudi pod prekrškom, a se sodniška piščal ni oglasila, kar je izkoristil Ben White.

Na začetku drugega polčasa se je branilec White izkazal še z asistenco, potem ko je na pladnju žogo serviral Viktorju Gyökeresu, na katerega navijači Arsenala še čakajo, da se razcveti. Ob tem si je napako privoščil tudi Sanchez, ki je slabo posredoval.