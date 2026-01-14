Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zdesetkani Chelsea namučil Arsenal

London, 14. 01. 2026 22.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Chelsea - Arsenal

Na prvi tekmi polfinala angleškega ligaškega pokala je Arsenal prišel do zmage s 3:2 na gostovanju pri zdesetkanem Chelseaju. Za Topničarje so v polno zadeli Ben White, Viktor Gyökeres in Martin Zubimendi, za domače pa dvakrat Alejandro Garnacho. V torek je Manchester City z 2:0 premagal Newcastle.

Arsenal je še enkrat več do uvodnega zadetka prišel iz prekinitve. V kazenskem prostoru domačih je v prazno skočil vratar Robert Sanchez, ki se je zdelo, da je bil tudi pod prekrškom, a se sodniška piščal ni oglasila, kar je izkoristil Ben White.

Na začetku drugega polčasa se je branilec White izkazal še z asistenco, potem ko je na pladnju žogo serviral Viktorju Gyökeresu, na katerega navijači Arsenala še čakajo, da se razcveti. Ob tem si je napako privoščil tudi Sanchez, ki je slabo posredoval.

Preberi še Manchester City dobil prvo polfinalno tekmo ligaškega pokala

Na drugi strani je za odgovor Chelseaja poskrbel Alejandro Garnacho, ki je zatresel mrežo Arsenala le štiri minute po vstopu v igro namesto nevidnega Marca Guiuja

Alejandro Garnacho
Alejandro Garnacho
FOTO: AP

Toda nalet domačih je hitro prekinil Martin Zubimendi, ki je odlično opravil z branilci Chelseaja in ugnal nemočnega Sancheza.

V 83. minuti je Chelsea, pri katerem so manjkali Cole Palmer, Reece James, Moises Caicedo, Liam Delap, Malo Gusto in že dlje časa odsotna Levi Colwill ter Romeo Lavia, pičil z orožjem, po katerem sicer v zadnjem obdobju slovi Arsenal. 

Po kotu se je v kazenskem prostoru gostov najboljše znašel Garnacho in še drugič zatresel mrežo Arsenala. Tokrat so gostje zahtevali prekršek nad Kepo Arrizabalago, a tudi v tem primeru se glavni sodnik Simon Hooper ni oglasil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, angleški ligaški pokal, polfinale, prva tekma:

Chelsea - Arsenal 2:3 (0:1)
Garnacho 57., 83.; White 7., Gyökeres 49., Zubimendi 71.

Newcastle - Manchester City 0:2 (0:0)
Semenyo 53., Cherki 90+8.

nogomet chelsea arsenal angleški ligaški pokal

Čeferin opozarja: Slovenski davčni sistem je za šport neugoden

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
zadovoljna
Portal
V bazenu se nista mogla upreti strastem
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Uganete, kdo je na fotografiji?
Uganete, kdo je na fotografiji?
vizita
Portal
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Colleen Hoover razkrila, da ima raka
Colleen Hoover razkrila, da ima raka
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
cekin
Portal
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
moskisvet
Portal
Ob pogledu nanjo vam bo postalo vroče
Ali mraz povzroča prehlad?
Ali mraz povzroča prehlad?
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Zakaj v januarju čutimo praznino?
Zakaj v januarju čutimo praznino?
dominvrt
Portal
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Hitro kosilo iz ene ponve
Hitro kosilo iz ene ponve
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Vitaminski napitek za odpornost
Vitaminski napitek za odpornost
voyo
Portal
Igra z ognjem
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450