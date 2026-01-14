Zdesetkani Chelsea namučil Arsenal

Arsenal je še enkrat več do uvodnega zadetka prišel iz prekinitve. V kazenskem prostoru domačih je v prazno skočil vratar Robert Sanchez, ki se je zdelo, da je bil tudi pod prekrškom, a se sodniška piščal ni oglasila, kar je izkoristil Ben White.
Na začetku drugega polčasa se je branilec White izkazal še z asistenco, potem ko je na pladnju žogo serviral Viktorju Gyökeresu, na katerega navijači Arsenala še čakajo, da se razcveti. Ob tem si je napako privoščil tudi Sanchez, ki je slabo posredoval.
Na drugi strani je za odgovor Chelseaja poskrbel Alejandro Garnacho, ki je zatresel mrežo Arsenala le štiri minute po vstopu v igro namesto nevidnega Marca Guiuja.
Toda nalet domačih je hitro prekinil Martin Zubimendi, ki je odlično opravil z branilci Chelseaja in ugnal nemočnega Sancheza.
V 83. minuti je Chelsea, pri katerem so manjkali Cole Palmer, Reece James, Moises Caicedo, Liam Delap, Malo Gusto in že dlje časa odsotna Levi Colwill ter Romeo Lavia, pičil z orožjem, po katerem sicer v zadnjem obdobju slovi Arsenal.
Po kotu se je v kazenskem prostoru gostov najboljše znašel Garnacho in še drugič zatresel mrežo Arsenala. Tokrat so gostje zahtevali prekršek nad Kepo Arrizabalago, a tudi v tem primeru se glavni sodnik Simon Hooper ni oglasil.
Izid, angleški ligaški pokal, polfinale, prva tekma:
Chelsea - Arsenal 2:3 (0:1)
Garnacho 57., 83.; White 7., Gyökeres 49., Zubimendi 71.
Newcastle - Manchester City 0:2 (0:0)
Semenyo 53., Cherki 90+8.
