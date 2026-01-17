Chelsea do polnega izkupička proti Brentfordu

Po neodločenem izidu v prvem polčasu sta v drugem tekmo rešila gola Bryana Mbeuma v 65. in Patricka Dorguja v 76. minuti. City, ki za Arsenalom zaostaja že sedem točk, je s porazom ponudil priložnost Aston Villi, ki bo v nedeljo gostila Everton, da ga vsaj z remijem prehiti, v primeru zmage pa bi se Villa tudi vodilnemu Arsenalu približala le na štiri točke razlike.
United je kljub zmagi ostal na petem mestu prvenstvene razpredelnice, četrti je ostal Liverpool, čeprav na domačem igrišču ni premagal predzadnjega Burnleyja. Liverpool je v prvem polčasu z golom Floriana Wirtza sicer povedel, toda v 65. minuti je izenačil Marcus Edwards.
Tako kot Šeškov Manchester United je v tem krogu zmago vknjižil tudi Leeds- tokrat brez Jake Bijola, tri točke oziroma zmago z 1:0 si je zagotovil v sodnikovem dodatku, v 91. minuti je mrežo zatresel Lukas Nmecha. V boj za ligo prvakov se je spet vključil Chelsea, potem ko je z 2:0 ugnal Brentford. V prvem polčasu ga je v vodstvo popeljal Joao Pedro, v 76. minuti je Cole Palmer uspešno izvedel še enajstmetrovko.
Sunderland je po preobratu z 2:1 premagal Crystal Palace, v londonskem obračunu pa je v boju za obstanek pomembne točke osvojil West Ham, z 2:1 je bil boljši od vse slabšega Tottenhama.
Angleško prvenstvo, 22. krog, izidi sobotnih tekem:
Manchester United - Manchester City 2:0 (0:0)
(Benjamin Šeško ni dobil priložnosti za igro).
Chelsea - Brentford 2:0 (1:0)
Leeds - Fulham 1:0 (0:0)
Liverpool - Burnley 1:1 (1:0)
Sunderland - Crystal Palace 2:1 (1:1)
Tottenham - West Ham 1:2 (0:1)
Nottingham Forest - Arsenal 0:0
