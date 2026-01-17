Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Chelsea do polnega izkupička proti Brentfordu

London, 17. 01. 2026 23.29 pred 28 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA A.V.
Joao Pedro

Nogometaši Arsenala, vodilno moštvo angleške nogometne lige, so v 22. krogu na gostovanju v Nottinghamu iztržili le točko za remi brez golov, a so kljub temu povečali vodstvo na lestvici. Za to je kriv Manchester United, ki je brez pomoči Benjamin Šeška, ta ni dobil priložnosti za igro, v mestnem derbiju premagal City z 2:0.

Po neodločenem izidu v prvem polčasu sta v drugem tekmo rešila gola Bryana Mbeuma v 65. in Patricka Dorguja v 76. minuti. City, ki za Arsenalom zaostaja že sedem točk, je s porazom ponudil priložnost Aston Villi, ki bo v nedeljo gostila Everton, da ga vsaj z remijem prehiti, v primeru zmage pa bi se Villa tudi vodilnemu Arsenalu približala le na štiri točke razlike.

United je kljub zmagi ostal na petem mestu prvenstvene razpredelnice, četrti je ostal Liverpool, čeprav na domačem igrišču ni premagal predzadnjega Burnleyja. Liverpool je v prvem polčasu z golom Floriana Wirtza sicer povedel, toda v 65. minuti je izenačil Marcus Edwards.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tako kot Šeškov Manchester United je v tem krogu zmago vknjižil tudi Leeds- tokrat brez Jake Bijola, tri točke oziroma zmago z 1:0 si je zagotovil v sodnikovem dodatku, v 91. minuti je mrežo zatresel Lukas Nmecha. V boj za ligo prvakov se je spet vključil Chelsea, potem ko je z 2:0 ugnal Brentford. V prvem polčasu ga je v vodstvo popeljal Joao Pedro, v 76. minuti je Cole Palmer uspešno izvedel še enajstmetrovko.

Sunderland je po preobratu z 2:1 premagal Crystal Palace, v londonskem obračunu pa je v boju za obstanek pomembne točke osvojil West Ham, z 2:1 je bil boljši od vse slabšega Tottenhama.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Angleško prvenstvo, 22. krog, izidi sobotnih tekem:
Manchester United - Manchester City 2:0 (0:0)
(Benjamin Šeško ni dobil priložnosti za igro).

Chelsea - Brentford 2:0 (1:0)

Leeds - Fulham 1:0 (0:0)

Liverpool - Burnley 1:1 (1:0)

Sunderland - Crystal Palace 2:1 (1:1)

Tottenham - West Ham 1:2 (0:1)

Nottingham Forest - Arsenal 0:0

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet angleško prvenstvo chelsea brentford leeds united
  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
messibog
18. 01. 2026 08.48
ŠEŠKO NIMA KAJ ISKAT V MANČESTERJU.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534