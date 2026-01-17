Chelsea do polnega izkupička proti Brentfordu

Po neodločenem izidu v prvem polčasu sta v drugem tekmo rešila gola Bryana Mbeuma v 65. in Patricka Dorguja v 76. minuti. City, ki za Arsenalom zaostaja že sedem točk, je s porazom ponudil priložnost Aston Villi, ki bo v nedeljo gostila Everton, da ga vsaj z remijem prehiti, v primeru zmage pa bi se Villa tudi vodilnemu Arsenalu približala le na štiri točke razlike.

United je kljub zmagi ostal na petem mestu prvenstvene razpredelnice, četrti je ostal Liverpool, čeprav na domačem igrišču ni premagal predzadnjega Burnleyja. Liverpool je v prvem polčasu z golom Floriana Wirtza sicer povedel, toda v 65. minuti je izenačil Marcus Edwards.