Chelsea do zmage v boju za mesta, ki prinašajo Ligo prvakov

Pri nogometaših iz Liverpoola, ki so si že zagotovili obstanek med angleško elito, je bil vidno opazen primanjkljaj motivacije. Londončani so tako po nekoliko bolj zaspanem uvodu prevzeli pobudo. Chelsea je prvič nevarneje zapretil v 15. minuti, ko je poskušal Noni Madueke, a izkazal se je Jordan Pickford.

A domači, ki jih je tokrat vodil Willy Caballero, saj je imel Enzo Maresca prepoved zaradi slavja ob zmagi s Fulhamom, so vztrajali pri napadalnem pristopu. V 27. minuti so bili nagrajeni, ko je Trevoh Chalobah ukradel žogo Betu in jo oddal do Enza Fernandeza, slednji pa jo je podaljšal do Nicolasa Jacksona, ki je z natančnim strelom in s pomočjo vratnice ugnal gostujočega čuvaja mreže. Navijači modrih so na zadetek Senegalca čakali vse od 15. decembra.