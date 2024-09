Chelsea dobil kaotično tekmo v Wolverhamptonu, do zmage tudi Liverpool

Do zmage je prišel tudi Liverpool, ki je z 2:0 odpravil Brentford. Domači so že v 13. minuti povedli z golom Luisa Diaza , v 70. minuti pa je vodstvo po podaji Diaza povišal Mohamed Salah in s tem postavil končni izid obračuna.

Tekma med Bournemouthom in Newcastlom se je končala brez zmagovalca, obe ekipi sta dosegli en zadetek. Domači so povedli v 37. minuti z golom Marcusa Tavernierja, gosti pa so izenačili po velikem pritisku v 76. minuti, ko je iz bližine zadel Anthony Gordon. Že v sodniškem dodatku so gostitelji še enkrat zadeli, vendar so sodniki razveljavili gol. Strelca Danga Ouattaro je žoga zadela malce pod ramo, še v območju kratkega rokava, a je bilo to dovolj, da so se sodniki ob očitnem nestrinjanju domačega stratega Andonija Iraole odločili za igranje z roko.

V soboto je prvak Manchester City tudi s tremi goli Erlinga Haalanda odpravil Ipswich s 4:1, Brighton je v izdihljajih z 2:1 odpravil Manchester United, Arsenal pa je na težkem gostovanju pri Aston Villi slavil z 2:0.

Najvišjo zmago je s 4:0 dosegel Tottenham proti Evertonu. Na tekmi Crystal Palace - West Ham je bilo 0:2, Fulham - Leicester 2:1, Southampton - Nottingham Forest pa 0:1.