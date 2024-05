Chelsea dobil zaostalo ligaško tekmo proti Tottenhamu

Nogometaši Chelseaja in Tottenhama so na Stamford Bridgeu odigrali tekmo 26. kroga angleške Premier lige, ki bi morala biti prvotno na sporedu 23. februarja, a je bila zaradi udeležbe Bluesov v finalu ligaškega pokala prestavljena. Varovanci Mauricia Pochettina, ki se je drugič v tej sezoni pomeril proti nekdanjemu klubu, so po zadetkih Trevoha Chalobaha in Nicolasa Jacksona slavili z 2:0, s čimer so se malenkost približali mestom, ki prinašajo igranje v evropskih klubskih tekmovanjih.