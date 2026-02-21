Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Chelsea in Leeds v izdihljajih tekme ostala brez zmage

London, 21. 02. 2026 18.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Chelsea

Uvodne tekme 27. kroga angleškega državnega prvenstva so poskrbele za nekaj zanimivih trenutkov. Leeds slovenskega reprezentanta Jake Bijola je na gostovanju pri Aston Villi vodil do samega konca tekme, a na koncu klonil in ostal brez zmage. Podobno se je zgodilo tudi londonskemu Chelseaju, ki je doma proti Burnleyju tri točke izgubil v 93. minuti.

Jaka Bijol
Jaka Bijol
FOTO: Profimedia

Jaka Bijol je dvoboj začel na klopi za rezervne igralce, na zelenico Villa Parka pa je stopil na začetku drugega polčasa. V 62. minuti je prejel rumeni karton, dvoboj pa končal z grenkim priokusom, saj je njegov klub brez treh točk ostal v 88. minuti, ko je po zmedi po kotu izenačil Tammy Abraham. Za Leeds je v prvem polčasu zadel Anton Stach, potem ko je sijajno izvedel prosti udarec iz okoli 35 metrov.

Nogometaši Chelseaja
Nogometaši Chelseaja
FOTO: Profimedia

Chelsea je popoldne le remiziral proti Burnleyju, čeprav je povedel že v 4. minuti po golu Joaoa Pedra. Domači so si težave zakuhali v 72. minuti, ko je moral zaradi drugega rumenega kartona z igrišča Wesley Fofana. Burnley, predzadnja ekipa lige, je številčno prednost unovčila v 93. minuti, ko je za delitev točk zadel Zian Flemming.

James Milner
James Milner
FOTO: Profimedia

Brighton je na gostovanju v prestolnici z 0:2 odpravil Brentford. Pri galebih je največ pozornosti požel James Milner, ki je dosegel prav poseben mejnik. Postal je namreč igralec z največ odigranimi tekmami v angleški Premier ligi. Milner je proti Brentfordu vpisal že svoj 654. nastop med angleško elito, na vrhu je prehitel svojega nekdanjega soigralca in angleškega reprezentanta Garetha Barryja.

Izidi angleške Premier lige, 21. februar:

Aston Villa - Leeds 1:1 (0:1)

(Jaka Bijol je za Leeds v igro vstopil na začetku drugega polčasa)

Brentford - Brighton 0:2 (0:2)

Chelsea - Burnley 1:1 (1:0)

premier liga chelsea leeds jaka bijol james milner rekord

Como sredi Torina zadal nov udarec Juventusu

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Prebujanja
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543