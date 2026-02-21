Chelsea in Leeds v izdihljajih tekme ostala brez zmage

Jaka Bijol FOTO: Profimedia

Jaka Bijol je dvoboj začel na klopi za rezervne igralce, na zelenico Villa Parka pa je stopil na začetku drugega polčasa. V 62. minuti je prejel rumeni karton, dvoboj pa končal z grenkim priokusom, saj je njegov klub brez treh točk ostal v 88. minuti, ko je po zmedi po kotu izenačil Tammy Abraham. Za Leeds je v prvem polčasu zadel Anton Stach, potem ko je sijajno izvedel prosti udarec iz okoli 35 metrov.

Nogometaši Chelseaja FOTO: Profimedia

Chelsea je popoldne le remiziral proti Burnleyju, čeprav je povedel že v 4. minuti po golu Joaoa Pedra. Domači so si težave zakuhali v 72. minuti, ko je moral zaradi drugega rumenega kartona z igrišča Wesley Fofana. Burnley, predzadnja ekipa lige, je številčno prednost unovčila v 93. minuti, ko je za delitev točk zadel Zian Flemming.

James Milner FOTO: Profimedia

Brighton je na gostovanju v prestolnici z 0:2 odpravil Brentford. Pri galebih je največ pozornosti požel James Milner, ki je dosegel prav poseben mejnik. Postal je namreč igralec z največ odigranimi tekmami v angleški Premier ligi. Milner je proti Brentfordu vpisal že svoj 654. nastop med angleško elito, na vrhu je prehitel svojega nekdanjega soigralca in angleškega reprezentanta Garetha Barryja.

Izidi angleške Premier lige, 21. februar: