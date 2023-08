Chelsea in Liverpool ter Brentford in Tottenham po razburljivem prvem polčasu do delitve točk

Prvo nedeljo v novi sezoni angleške Premier lige je za nami. Spored sta v mini londonskem derbiju odprla Brentford in Tottenham, ki sta v prvem polčasu dosegla po dva gola, na koncu pa se razšla brez zmagovalca. Podobno je bilo tudi na popoldanskem derbiju med Chelseajem in Liverpoolom, ki sta zadela vsak po enkrat regularno (in po enkrat iz prepovedanega položaja). V drugem polčasu sta mreži mirovali, zato sta se Mauricio Pochettino in Jürgen Klopp morala zadovoljiti z delitvijo točk.

Brentford in Tottenham v prvem polčasu po dvakrat v polno Prvo super nedeljo (izvirno Super Sunday op. a.) kot ji pravijo na Otoku, v novi sezoni elitne Premier lige sta otvorila londonska kluba Brentford in Tottenham. Deveto in osmouvrščeno moštvi lanske sezone sta uprizorili zanimivo tekmo s kar štirimi zadetki, prav vsi pa so bili doseženi v prvem polčasu. James Maddison se je po le desetih minutah debija izkazal z natančno izvedenim prostim strelom z leve strani, s katerim je poiskal glavo Cristiana Romera, ki se je za las izognil prepovedanemu položaju in iz neposredne bližine premagal Marka Flekkena. Kljub zadetku pa ni bilo vse veselo, saj je moral Romero po zadetku zaradi poškodbe na klop.

icon-expand Cristian Romero FOTO: AP

A dobrih deset minut kasneje si je novi kapetan Spursov Heung Min Son privoščil napako, ko je v lastnem kazenskem prostoru spotaknil Mathiasa Jensena. Po ogledu videoposnetka je glavni sodnik prisodil najstrožjo kazen. Žogo si je na belo piko namestil Bryan Mbeumo, ki je Guglielma Vicario poslal v desno, žogo pa v levo, in rezultat je bil znova poravnan.

icon-expand Yoane Wissa in Bryan Mbeumo FOTO: AP

Po 35 minutah igre pa so do vodstva prišli domači. Rico Henry je prodrl po levi strani in podal v sredino kazenskega prostora Spursov, kjer je žogo pričakal Yoane Wissa. Reprezentant Konga je z levico sprožil po tleh in po sredini gola, kar bi bilo bržkone lahko delo za Vicario, a je nogo podstavil Micky van de Ven in žogo preusmeril za hrbet lastnega vratarja. Vodstvo domačih je trajalo le do četrte minute sodnikovega podaljška prvega polčasa. Maddison je pretiraval s preigravanjem in ob Jensenu izgubil žogo. A ta se je odbila naravnost na nogo Emersona Royala, ki je s približno 17 metrov sprožil z desnico in zadel v levi spodnji kot Flekkenovega gola.

icon-expand Emerson Royal FOTO: AP

V izjemno dolgem podaljšku pa bi lahko do novega vodstva prišli domači, a je bil nenatančen Mbeumo. Napadalec Kameruna je v 10. minuti podaljška po natančnem predložku razigranega Henryja s približno šestih metrov grdo zgrešil in žogo namesto v gol poslal prek vrat Spursov. V drugem polčasu sta imeli obe ekipi nekaj lepih priložnosti, a tretjega zadetka nista uspeli zadeti, zato sta se za začetek sezone morali zadovoljiti z delitvijo točk.

Tudi Chelsea in Liverpool do delitve točk Čeprav je Chelsea konkretneje začel tekmo, pa so v 18. minuti prvi zadeli gostje. Akcijo je začel Alisson, v napadalno polovico pa je žogo poslal Alexis Mac Alister, ki je poiskal Mohameda Salaha na desni strani. Egipčan ni okleval in je z izjemno natančno podajo presekal obrambo Chelseaja in zaposlil utekajočega Luisa Diaza, ki je pobegnil debitantu Axelu Disasiju in iz neposredne bližine premagal še enaga debitanta pri Chelseaju Roberta Sancheza. Liverpoolčani so za povišanje vodstva potrebovali le deset minut. Trent Alexander-Arnold je tokrat zaposlil Salah, ki je sam stekel proti Sanchez in ga brez težav premagal. A veselje gostov je bilo kratkotrajno, saj je videoposnetek pokazal, da je bil Egipčan nekoliko prehiter in zadetek je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Če je pri prvem zadetku Liverpoola zamudil, pa se je Disasi odkupil v 37. minuti. Tretji zaporedni predložek Chelseaja v kazenski prostor Liverpoola je končal na glavi Bena Chilwella, ki je podal na nogo Disasija in francoski branilec je z neposredne bližine zatresel mrežo Liverpoola. Chelsea je po izenačenju zaigral pogumno in le dve minuti kasneje so Bluesi povedli. Enzo Fernandez je podal utekajočemu Chilwellu, ki je zaobšel Alissona in poskrbel za 2:1. A tudi drugi zadetek Chelseaja ni veljal dolgo, saj je bil tudi angleški branilec v prepovedanem položaju in rezultat je ostal poravnan.