Chelsea izničil prednost Tottenhama in po streljanju 11-metrovk napredoval v finale

Povratno tekmo ligaškega pokala – prvo so dobili nogometaši Tottenhama z 1:0 – so nogometaši Chelseaja na domačem Stamford Bridgeu začeli izvrstno: v 27. minuti je s precej sreče s strelom z razdalje zadel N’Golo Kante. Francoski vezist je sprožil z levico, ob njegovem strelu po sredini vrat pa je slabo posredoval vratar Kepa Arrizabalaga. Na 2:0 je v 38. minuti tekme povišal belgijski napadalec Eden Hazard. Modri so speljali hitro akcijo, ki so jo začeli na sredini igrišča, nato pa je Hazard s prve izkoristil podajo Cesarja Azpilicuete z desne strani.

Za veselje močno oslabljenih gostov (manjkali so Harry Kane, Dele Alli, Heung-Min Son) je v nadaljevanju poskrbel Fernando Llorente, ki je iznajdljivim strelom izkoristil podajo Dannyja Rosea v 50. minuti tekme. Redni del se je zaključil z zmago Chelseaja, sledilo je streljanje enajstmetrovk (brez podaljškov in brez pravila gola v gosteh). Pri teh so bolj zbrani bili domačini, ki so zadeli vse štiri poskuse, pri gostih pa sta enajstmetrovki zapravila Eric Dier in Lucas Moura.

TEKMA

Izid:

Chelsea* - Tottenham 3:1 (2:0) /0:1/

*ekipa, ki je napredovala po streljanju enajstmetrovk

/izid s prve tekme/