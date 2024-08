Chelsea in Tottenham za novi moči v napadu odštela več kot 60 milijonov

Portugalski reprezentant Pedro Neto bo postal novi član Chelseaja. Modri so zanj odšteli 60 milijonov evrov, volkovom pa se obetajo še trije dodatni milijoni bonusov.

Portugalec, ki je nastopal tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji, je z Londončani sklenil sodelovanje do junija 2030, z možnostjo podaljšanja pogodbe za dodatno sezono. Pri Chelseaju verjamejo, da je Neto idealen za igro na obeh krilnih položajih in dovolj fleksibilen ter talentiran nogometaš, ki bo v ekipo vnesel dodatno kakovost.

Chelsea je nakupoval tudi pri madridskem Atleticu, kjer so za 20-letnega španskega napadalca Samuja Omorodiona odšteli 41 milijonov evrov. Kljub vsemu se Todd Boehly in druščina še naprej zanimajo tudi za golgeterja Neapeljčanov Victorja Osimhena, ki bi ga lahko nadomestil prav član Chelsea Romelu Lukaku.

Španec in Portugalec sta sicer že 10. poletni okrepitvi Londončanov, ki so pred tem pripeljali še: Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City - 35 mil.), Filip Jorgensen (Villarreal - 24 mil.), Omari Kellyman (Aston Villa - 22 mil.), Aaron Anselmino (Boca Juniors - 16 mil.), Renato Veiga (Baasel - 14 mil.), Caleb Wiley (Atlanta - 10 mil.), Marc Guiu (Barcelona - 6 mil.) in Tosin Adarabioyo (Fulham - brez odškodnine).

Chelsea so doslej zapustili: Connor Gallagher (Atletico Madrid - 42mil.), Ian Maatsen (Aston Villa - 44 mil.), Lewis Hall (Newcastle - 33 mil.), Omari Hutchinson (Ipswich - 23 mil.) in kot prosti igralci Hakim Ziyech (Galatasaray), Thiago Silva (Fluminense) ter Malang Sarr (Lens).

Tottenham v konico napada pripeljal otroka modrih

Dominic Solanke, ki je svojo nogometno pot pričel v akademiji Chelseaja, je postal novi član Tottenhama. Spursi so zanj odšteli 66 milijonov evrov, celotni paket z bonusi pa bi lahko poskočil tudi do 75 milijonov.