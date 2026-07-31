FA kaznovala Chelsea: namesto odvzema točk pogojna prepoved prestopov

Chelsea je bil zaradi kršitev pravil angleške zveze sprva kaznovan s pogojnim odvzemom šestih točk in denarno kaznijo, po zaslišanju pa je bila pogojna kazen odvzema točk spremenjena v pogojno prepoved registracije igralcev v dveh prestopnih rokih.

Pri londonskem klubu so priznali 74 kršitev pravil nogometne zveze, ki se nanašajo na delovanje zastopnikov igralcev, poslovanje s posredniki ter prepovedano vlaganje tretjih oseb v igralce.

Neodvisna regulativna komisija je zahodnolondonskemu klubu sprva izrekla pogojni odvzem šestih točk, vendar je bila ta odločitev po pritožbi spremenjena. Chelsea je namesto tega prejel pogojno prepoved registracije novih igralcev v dveh prestopnih rokih, ki velja do 30. junija 2027. Če bo FA v tem obdobju ugotovila nove podobne kršitve, lahko zahteva aktivacijo prepovedi.