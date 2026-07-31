FA kaznovala Chelsea: namesto odvzema točk pogojna prepoved prestopov

Chelsea je bil zaradi kršitev pravil angleške zveze sprva kaznovan s pogojnim odvzemom šestih točk in denarno kaznijo, po zaslišanju pa je bila pogojna kazen odvzema točk spremenjena v pogojno prepoved registracije igralcev v dveh prestopnih rokih.
Pri londonskem klubu so priznali 74 kršitev pravil nogometne zveze, ki se nanašajo na delovanje zastopnikov igralcev, poslovanje s posredniki ter prepovedano vlaganje tretjih oseb v igralce.
Neodvisna regulativna komisija je zahodnolondonskemu klubu sprva izrekla pogojni odvzem šestih točk, vendar je bila ta odločitev po pritožbi spremenjena. Chelsea je namesto tega prejel pogojno prepoved registracije novih igralcev v dveh prestopnih rokih, ki velja do 30. junija 2027. Če bo FA v tem obdobju ugotovila nove podobne kršitve, lahko zahteva aktivacijo prepovedi.
Kršitve se nanašajo na obdobje med letoma 2009 in 2022, ko je bil Roman Abramovič še vedno lastnik Chelseaja, je sporočila nogometna zveza.
Z najnovejšo odločitvijo se je znesek globe, s katero je bil Chelsea oglobljen, povečal na več kot 21 milijonov evrov, potem ko je Uefa julija 2023 zaradi istih prekrškov naložila sankcijo v višini 10 milijonov evrov.
Roman Abramovič je ruski poslovnež, ki je leta 2003 kupil nogometni klub Chelsea. Pod njegovim lastništvom, ki je trajalo skoraj dve desetletji, je klub doživel obdobje izjemnih finančnih vlaganj, kar je vodilo do osvojitve številnih domačih in mednarodnih lovorik, vključno z naslovi v angleški Premier ligi in Ligi prvakov. Abramovič je bil ključna figura pri preoblikovanju kluba v enega najuspešnejših in najbogatejših nogometnih kolektivov na svetu, svoje lastništvo pa je končal leta 2022 po uvedbi sankcij.
Vlaganje tretjih oseb v igralce (TPO) je praksa, pri kateri zunanji vlagatelji, kot so investicijski skladi ali zasebni posamezniki, odkupijo del ekonomskih pravic nad nogometašem. To pomeni, da vlagatelj prejme odstotek odškodnine, ko je igralec prodan drugemu klubu. Nogometne organizacije, kot sta FIFA in FA, so to prakso prepovedale, saj menijo, da ogroža neodvisnost klubov pri odločanju o prestopih in integriteto tekmovanj, saj lahko zunanji vlagatelji neupravičeno vplivajo na karierne poti igralcev.
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