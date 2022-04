Chelsea v izdihljajih srečanja do zmage v mestnem obračunu

Gostitelji so nujno potrebovali zmago, tretjeuvrščeni na lestvici so po porazu proti Arsenalu poskušali vknjižiti nove tri točke. V 17. minuti so bili po napaki domačih nevarni gostje, toda ostalo je brez zadetka. Londončani so imeli premoč na sredini igrišča, toda mestni derbi za zdaj ni postregel z atraktivnostjo. V 37. minuti so zapretili domači, toda gostje so se ubranili. Chelsea je bil tudi v nadaljevanju nevarnejši, toda obleganje vrat nasprotnika se ni končalo z zadetkom. In tudi prvi polčas se je iztekel brez zadetkov.