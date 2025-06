Chelsea klubsko svetovno prvenstvo začel z zmago

Chelsea je tako zmagovito začel udejstvovanje v skupini D. Premoč so Londončani kronali v 34. minuti, ko je zadel Pedro Neto. Pozneje so se Kalifornijci kar dobro upirali, imeli svoje trenutke, Londončanom pa tudi niso pustili preveč priložnosti, a so slednji v 80. minuti prek Enza Fernandeza le podvojili prednost.