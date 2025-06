Chelsea kupil mladega Angleža, ki bi na Euru lahko zaigral proti Sloveniji

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Delap je večino svoje mladinske kariere preživel v Derby Countyju, nato pa se je leta 2019 pridružil akademiji Manchester Cityja, iz katere so v vrstah Londončanov že Cole Palmer, Romeo Lavia, Jadon Sancho in Tosin Adarabioyo.

Za prvo ekipo meščanov je Delap odigral le šest tekem in bil posojen pri klubih iz Championshipa, kot so Stoke City, Preston North End in Hull City, preden se je julija 2024 pridružil Ipswichu za slabih 18 milijonov evrov.

Delap je 12-krat nastopil za angleško reprezentanco do 21 let, ki bo na prihajajočem evropskem prvenstvu igrala s Slovenijo. Napadalec je na seznamu angleškega selektorja, toda kot novega člana modrih ga čakajo takrat tudi klubske obveznosti, nastop na klubskem svetovnem prvenstvu, zato še ni jasno, če bo Delap prisoten na Slovaškem.