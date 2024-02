Pomlajeni Liverpool za prvo lovoriko sezone v finalu ligaškega pokala premagal Chelsea

OGLAS

Prvi finale sezone v angleškem nogometu je bil sicer precej okrnjen, saj se obe ekipi soočata s številnimi poškodbami v svojem igralskem kadru. Chelsea na Wembleyu ni moral računati na osem nogometašev, Liverpool pa na devet.

Seznam manjkajočih igralceh obeh ekip: Chelsea: Thiago Silva, Reece James, Wesley Fofana, Marc Cucurella, Benoit Badiashile, Carney Chukwuemeka, Romeo Lavia, Lesley Ugochukwu. Liverpool: Mohamed Salah, Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota, Joel Matip, Curtis Jones, Darwin Nunez, Dominik Szoboszlai, Thiago Alcantara.

Chelsea in Liverpool sta se nazadnje v finalu ligaškega pokala srečala 2022, ko so se po enajstmetrovkah zmage veselili Redsi.

Tekma sej začela po pričakovanjih previdno, Liverpool pa je kot vselej pod Jürgenom Kloppom izvajal intenziven pritisk. A kljub temu, da so bili Redsi podjetnejši, so si prvo veliko priložnost priigrali nogometaši Chelseaja. V 20. minuti tekme je namreč Liverpool rešil vratar Caoimhin Kelleher, ki je iz neposredne bližine obranil strel Colu Palmerju. Do odbite žoge je prišel Nicolas Jackson, ki je tudi sam sprožil, a je v ključnem trenutku nogo postavil Endo. Težave s poškodbami so se pri Liverpoolu povečalu v 27. minuti, ko jo je po grobem prekršku Moisesa Caiceda, ki je ostal nekaznovan, skupil Ryan Gravenberch, ki je moral na nosilih zapustiti igrišče. Nizozemca je zamenjal angleški branilec Joe Gomez.

V 32. minuti pa se je prvič zatresla mreža. Palmer je zaposlil vtekajočega Jacksona, ki je z desne strani podal na drugo stran, kjer je pritekel Raheem Sterling in žogo pospravil v mreži Liverpoola. A veselje Bluesov je bilo kratkotrajno, saj je stranski sodnik hitro dvignil zastavico in označil prepovedan položaj, odločitev pa so nato potrdili tudi sodniki v sobi za VAR. Pet minut pred koncem rednega dela prvega polčasa do prvi resno zapretili tudi Redsi. Po podaji Andrewa Robertsona z leve strani je do strela z glavo prišel Cody Gakpo, ki je že premagal nemočnega Đorđeja Petrovića, a mu je veselje preprečila vratnica. Nekaj minut kasneje je bil Liverpool znova nevaren, a je obramba Chelseaja dobila 'fliper' v lastnem kazenskem prostoru. Da gre za finale in, da je pritisk velik, sta tik pred koncem prvega polčasa dokazala Ben Chilwell in Conor Bradley, ki sta pokazal nekaj vroče krvi in bila posledično tudi oba kaznovana z rumenim kartonom.

Drugi polčas so bolje otvorili Liverpoolčani, ki so si prek razigranega Luisa Diaza takoj priigrali kot po katerem je do strela prišel Endo, a meril krepko mimo vrat Londončanov. Na drugi strani je podobno kot Diaz na levi strani uspešno prodrl Jackson in podal v kazenski prostor Liverpoola kjer je Enzo Fernandez Palmerju vzel žogo z noge in z nespametnim zaključkom s peto zapravil priložnost Chelseaja. Ob skoraj natanko uri igre pa ej udaril Liverpool. po prekršku Conorja Gallagherja nad Alexisom Mac Allisterjem je prosti strel izvedel Robertson in v kazenskem prostoru Chelseaja poiskal Virgila van Dijka, ki je preskočil Chilwella in Liverpool popeljal v vodstvo. A tako kot v prvem polčasu, je bilo tudi tokrat veselje ob zadetku kratkotrajno. Posredoval je VAR, ki je k zaslonu ob igrišču poslal glavnega sodnika Chrisa Kavanagha in slednji se je odločil, da je prepovedan položaj Enda ključno vplival na igro in zaradi tega gol razveljavil.

V 67. minuti so prvič menjali pri Chelseaju, Sterlinga je zamenjal Christopher Nkunku, nekaj minut kasneje pa je prvič ne pod prisilo menjal tudi Klopp, ki je namesto Bradleya v igro poslal mladega Bobbyja Clarka. Po menjavah pa se je drugič na tekmi stresel okvir gola, a tokrat Liverpoolovega. Po nizkem predložku Palmerja z desne strani je Gallagher žogo preusmeril proti vratom Liverpoola in čeprav je Kelleher žogo lahko le nemočno opazoval, je ta zadela vratnico in se odbila nazaj v polje. V 85. minuti je Gallagher zapretil še drugič zapored, znova po podaji Palmerja, a se je tokrat pravočasno iz vrat podal Kelleher, ki je lepo zaprl kot angleškemu vezistu in mu na koncu strel tudi obranil. Chelsea je še naprej pritiskal in po hitrem protinapadu Jacksona, ki je podal Gallagherju je slednji meril prek vrat Redsev.

Klopp je videl dovolj, zato se je v 87. minuti odločil za trojno menjavo. Robertson, Mac Allister in Gakpo so zapustili igrišče, vstopili pa so Kostas Tsimikas, James McConnell in Jayden Danns. Tekmo je tik pred koncem rednega dela zaključil tudi Chelseajev napadalec Jackson, ki je svoje mesto na zelenici odstopil Mihajlu Mudriku. Tekel je že sodnikov dodatek, ko je Chelsea prišel do kar trojne priložnosti, a tako kot že ničkolikokrat na tej tekmi se je izkazal Kelleher, ki je poskrbel, da je Liverpoolova mreža v rednem delu ostal nedotaknjena in sledili so podaljški.

Le dobre tri minute podaljška je Liverpool potreboval, da je znova ogrozil vrata Chelseaja. Mladi napadalec Danns je prišel do strela z glavo, tokrat pa se je izkazal Chelseajev čuvaj mreže Đorđe Petrović. Le pet minut kasneje pa je do strela prišel še Harvey Elliott, ki je z levico zadel le zunanji del mreže londonskega moštva. Liverpool je do konca prvega podaljška pritiskal in tudi v drugega sta moštvi vstopili z rezultatom 0:0.

V drugem polčasu sta bili ekipi bolj rezervirani, najlepša priložnost pa je v 115. minuti pripadla Liverpoolu. Znova sta bila v glavni vlogi Elliott, ki je podal z glavo in Danns, ki je želel žogo potisniti prek golove črte, a sta Chelsea s skupnimi močmi rešila Axel Disasi in Petrović. Potem pa je počilo. V 118. minuti si je Liverpool priigral nov kot in tako kot skoraj uro prej je bil v skoku najvišji van Dijk, ki je v slogu nekdanjega Chelseajevega napadalca Didierja Drogbaja pritekel na prvo vratnico in z glavo neubranljivo meril v oddaljen kot srbskega vratarja v golu Chelseaja.

Liverpool je tako prišel do prve lovorike v poslovilni sezoni Jürgena Kloppa, v kateri pa imajo možnosti, da osvojijo kar štiri. Redsi namreč po 26 odigranih krogih angleške Premier lige za točko vodijo pred Manchester Cityjem, so v osmini finala Lige Evropa in v osmini finala angleškega FA pokala.

Najbolj uspešna moštva v angleškem ligaškem pokalu (število osvojenih lovorik): 1. Liverpool (10) 2. Manchester City (8) 3. Manchester United (6) 4. Aston Villa (5) 4. Chelsea (5) 5. Nottingham Forest (4) 5. Tottenham Hotspur (4) 6. Leicester City (3) 7. Arsenal (2) 7. Birmingham City (2) 7. Norwich City (2) 7. Wolverhampton Wanderers (2)