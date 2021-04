Dvoboj polfinalistov Lige prvakov v FA-pokalu dobil Chelsea, poškodba De Bruyneja

Nogometaši Manchester Cityja, ki v angleškem prvenstvu zanesljivo korakajo k novemu naslovu prvaka, so pristali na trdnih tleh na polfinalni tekmi angleškega FA-pokala na Wembleyju. Ob omejenem številu gledalcev so izgubili proti Chelseaju, ki se tako veseli napredovanja v veliki finale. Ta bo na sporedu 15. maja letos. Drugi polfinale bo na Wembleyju že jutri, ko se bosta udarila Leicester City in Southampton.

Tokrat je za zmago Chelseaja poskrbel maroški napadalni vezist Hakim Ziyech, ki na zadnjih petih tekmah modrih prav veliko priložnosti za igro ni dobil. Tokrat je začel v prvi enajsterici, trenerju Tuchlu pa se je oddolžil za zaupanje z golom v 59. minuti tekme, ko je v gol pretvoril nesebično podajo nemškega napadalcaTima Wernerja. V 80. minuti so sinjemodri zahtevali enajstmetrovko, potem ko je v kazenskem prostoru Chelseaja z roko igral, a je glavni sodnik Michael Dean po ogledu posnetka ocenil, da ni šlo za najstrožjo kazen. Chelsea je do konca zdržal vse nalete Guardiolove čete – v 93. minuti so zadetek Christiana Pulišića sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja – in se veselil uvrstitve v veliki finale FA-pokala.