Manchester United odnesel zmago iz Stamford Bridgea

Pred tekmo obeh tekmecev je bila razlika šest točk v korist Chelseaja (42:36), Manchester United je to z zmago znižal na polovico. Na prvi medsebojni ligaški tekmi v tej sezoni, to je bilo na začetku, v 1. krogu Premier League, je Chelsea doživel katastrofalen poraz na Old Traffordu (4:0). Takrat se je z dvema goloma izkazal Marcus Rashford, ki ga tokrat zaradi poškodbe ni bilo v postavi, tako kot tudi Paula Pogbaja. Tokrat so na račun prišli gostujoči navijači, saj so rdeči vragi še enkrat premagali londonsko zasedbo in odnesli pomembno zmago, to je bila njihova deseta zmaga v ligaškem delu sezone.

Na trenerskih klopeh sta bila stara znanca, nekdanja asa Chelseaja in Manchester Uniteda. Domači trener Frank Lampard se je odločil za naslednjo udarno postavo: Willy Caballero, Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Reece James, Mateo Kovačić, Jorginho, N’Golo Kante, Willian, Michy Batshuayi, Pedro. Gostujoči trener Ole Gunnar Solskjaer pa je na igrišče poslal naslednjo enajsterico:David de Gea, Luke Shaw, Harry Maguire, Eric Bailly, Brandon Williams, Nemanja Matić, Fred, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, Anthony Martial, Daniel James.