Chelsea na gostovanju pri West Hamu prepričljivo slavil

London, 22. 08. 2025 22.56 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Drugi krog angleškega prvenstva sta odprla londonska tekmeca West Ham in Chelsea. Domačini so hitro po začetku tekme povedli, sledilo pa je pet zadetkov modrih, ki so z rezultatom 1:5 (1:3) vknjižili prvo zmago v letošnji premierligaški sezoni.

West Ham - Chelsea
West Ham - Chelsea FOTO: AP

V prvem krogu sta tako West Ham kot tudi Chelsea razočarala. Kladiva so na gostovanju proti novincu med elito Sunderlandu izgubili s 3:0, modri pa doma remizirali s Crystal Palacem z 0:0.

Tokrat se je tekma začela bolje za West Ham, ki ga je v vodstvo s fantastičnim zadetkom z razdalje popeljal Lucas Paqueta. Na žalost navijačev na stadionu London pa je bil to edini svetli trenutek njihovih ljubljencev. V 15. minuti je izid poravnal Joao Pedro, nekaj minut kasneje je za preobrat poskrbel Pedro Neto, izid prvega polčasa pa je v 34. minuti postavil kapetan Enzo Fernandez.

V drugem polčasu smo v razmaku štirih minut videli še dva zadetka. V 54. minuti je na svoji 100. tekmi v dresu Chelseaja zadel Moises Caicedo, za končnih 1:5 pa je nekaj trenutkov kasneje zadel Trevor Chalobah. Kljub visoki zmagi je obračun prinesel nekaj skrbi za trenerja modrih Enza Maresco. Na ogrevanju pred obračunom se je namreč poškodoval prvi zvezdnik Cole Palmer, ki je tekmo pospremil s klopi, za kako resno poškodbo gre, pa zaenkrat še ni znano.

nogomet premier liga west ham chelsea
