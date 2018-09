Chelsea na prodaj? Ruski oligarh namigovanja zanika

Nogometni klub Chelsea je leta 2003 dobil novega lastnika, na čelo kluba je sedel ruski bogataš Roman Abramovič , ki je postal simbol bogatih mladih ruskih bogatašev v Londonu, kamor so se ruski oligarhi zadnja tri desetletja množično selili. Na Otoku je hitro postal priljubljen, a po marčevskem incidentu, zastrupitvi nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripalova in njegove hčere, so se stvari začele zapletati.

V Veliki Britaniji so poostrili nadzor nad tokom denarja ruskih oligarhov, in Abramovič ni bil nobena izjema. Tako so pristojni na Otoku zavrnili Abramovičevo vlogo za podaljšanje bivanja v Veliki Britaniji, zaradi česar je moral Rus prositi za izraelsko državljanstvo. Z majem je tako ustavil vse načrte za širitev Stamford Bridgea, pred mesecem dni pa so se pojavile govorice, da zapušča Otok in prepušča Chelsea v roke najboljšemu ponudniku.

Zanimanje za modre izrazila tudi Britanec in Američan

Nekateri mediji so tako poročali, da naj bi cena znašala 3,4 milijarde evrov, za nakup modrih iz Londona pa naj bi se zanimal najbogatejši Britanec sir Jim Ratcliffe, ob njem pa tudi soustanovitelj Microsofta Paul Allen, ki že ima v lasti NBA-klub Portland Trail Blazers in NFL-klub Seattle Seahawks.

A očitno Chelsea ostaja v rokah ruskega oligarha. Po poročanju Sky Sporta naj bi Abramović sporočil, da klub ni na prodaj. Rus tako ostaja zvest svojemu klubu, kljub pred meseci začasno zaustavljeni prenovi klubskega stadiona.