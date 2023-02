Chelsea ob zadetku novinca Felixa le remiziral z West Hamom

23. krog angleške Premier lige sta otvorila londonska kluba West Ham United in Chelsea. Za goste je svoj prvi gol zadel Joao Felix, kar pa ni bilo dovolj za zmago, saj so domačini prek nekdanjega člana Chelseaja Emersona Palmierija še v prvem polčasu izenačili in neodločen izid zadržali do konca tekme.

Bluese je v 16. minuti po lepi podaji pregrešno dragega Enza Fernandeza v vodstvo popeljal Joao Felix, ki je drugič zaigral v dresu Chelseaja. Prvo tekmo po prihodu v London je namreč zaradi rdečega kartona predčasno izpustil in na naslednjih treh tekmah ni smel igrati. Varovanci Grahama Potterja so v prvem polčasu sicer še dvakrat zadeli v polno, a sta bila zadetka Felixa in Kaija Havertza zaradi prepovedanih položajev razveljavljena. Je pa v 28. minuti regularni zadetek dosegel nekdanji član Chelseaja Emerson Palmieri, ki je s strelom iz neposredne bližine poskrbel za 1:1. Tik pred koncem drugega polčasa pa je Tomaš Souček razveselil domače navijače in Kladiva povedel v vodstvo, a je bilo veselje kratkotrajno, saj je bil podajalec pri zadetku Declan Rice v prepovedanem položaju. Najbolj kontroverzen incident na tekmi se je zgodil v zadnji minuti rednega dela, ko je strel Conorja Gallagherja z roko v lastnem kazenskem prostoru blokiral Souček, a sodniki v sobi za VAR pri tem niso posredovali. icon-link Statistika tekme West Ham United - Chelsea FOTO: Sofascore.com Rezultati 23. kroga angleške Premier lige: West Ham - Chelsea 1:1 Crystal Palace - Brighton Arsenal - Brentford Fulham - Nottingham Forest Southampton - Wolverhampton Leicester - Tottenham Bournemouth - Newcastle