Chelsea obračunal s Crystal Palacom in si zagotovil finalni zmenek z Liverpoolom

Chelsea je v polfinalu angleškega FA pokala z 2:0 premagal Crystal Palace in se uvrstil v veliki finale, kjer ga čaka Liverpool, ki je dan pred tem s 3:2 premagal Manchester City. Blues so se v finale uvrstili po zaslugi golov Rubena Loftusa-Cheeka, ki je v igro vstopil namesto poškodovanega Matea Kovačića ter Masona Mounta. Chelsea in Liverpool se bosta tako v finalu srečala po skoraj natančno desetih letih, ko so bili z 2:0 boljši Londončani.

Chelsea je zmagal na zadnjih devetih premierligaških tekmah proti Crystal Palacu s skupno gol razliko 23:5, zato je v polfinale vstopil kot favorit. Zadnja zmaga Palaca proti Chelseaju sicer sega v leto 2017, ko so orli na domačem Selhurst Parku slavili z 2:1. Za Chelsea je bila tekma proti Palacu že 27. polfinale FA pokala, le Arsenal in Manchester United sta se večkrat uvrstila na predzadnjo stopničko najstarejšega nogometnega klubskega tekmovanja (oba 30-krat). A tudi Crystal Palace ni neizkušen, ko govorimo o polfinalih FA pokala. Klub z južnega dela Londona je šestič igral v polfinalu, v velikem finalu pa so nazadnje igrali leta 2016, ko so po podaljških z 2:1 izgubili proti Manchester Unitedu.

icon-expand Kai Havertz in Marc Guehi FOTO: AP

Tekmo so s sredine igrišča začeli nogometaši Crystal Palaca, ki so takoj stopili na plin. A že po uvodnih nekaj minutah so pobudo prevzeli aktualni evropski prvaki in začeli pretiti. A že v 26. minuti je moral igrišče zapustiti hrvaški vezist Mateo Kovačić, ki si je, kot kaže poškodoval gleženj. Namesto njega je v igro vstopil Ruben Loftus-Cheek, ki je v sezoni 2017/18 kot posojen nogometaš igral za Palace.

icon-expand Mateo Kovačić je moral igro zapustiti zaradi poškodbe FOTO: AP

Varovanci Patricka Vieire so nevarno zapretili v 35. minuti, ko je od daleč močno sprožil Cheikhou Kouyate. Edouard Mendy je njegov strel obranil, osrednji branilec Joachim Andersen pa je nato iz neposredne bližine stresel le vratnico, čeprav je ponovljeni posnetek pokazal, da je bil Danec tako ali tako v prepovedanem položaju in morebiten zadetek ne bi veljal.

V 38. minuti je po podaji Tima Wernerja v napad stekel Kai Havertz, ki pa je na robu Palacovega kazenskega prostora padel. Glavni sodnik Anthony Taylor je nemudoma pokazal, da gre za simuliranje in nemškemu reprezentantu pokazal rumeni karton. Do konca polčasa v katerem si Londončani, ki so verjetno še čutili utrujenost od sredine dvourne bitke z Real Madridom, niso priigrali večjih priložnosti, sta mreži mirovali. Drugi polčas se je začel precej bolj atraktivno. Že v 51. minuti je Loftus-Cheek z dobro podajo želel zaposliti utekajočega Wernerja, a je bil Nemec za las prekratek. Po uri igre je resno zapretil tudi Palace znova prišel do priložnosti, ko je po podaji s kota z glavo streljal Kouyate, a meril kak meter mimo Mendyjeve desne vratnice.

icon-expand Ruben Loftus-Cheek FOTO: AP

Prav Loftus-Cheek, ki je v prvem polčasu v igro vstopil namesto Kovačića, je v 65. minuti modre popeljal v vodstvo. Akcijo za vodilni zadetek je začel Jorginho, ki je lepo zaposlil Havertza na robu kazenskega prostora. Nemec je prodrl proti Palacovemu golu in podal v sredino, a se je žoga odbila od Guehijeve pete in se odbila naravnost na nogo Loftusa-Cheeka, ki je odbitek z volejem pospravil za hrbet Jacka Butlanda.

Strateg Palaca Vieira je na zaostanek odgovoril z dvojno menjavo, Jeffrey Schlupp in James McArthur sta mesto na igrišču odstopila Christianu Bentekeju in Michaelu Oliseju. Dobrih deset minut kasneje sta akcijo za povišanje vodstva skreirala Mason Mount in Werner, ki sta z akcijo ena dva izigrala Palacovo obrambo. Werner je vpisal podajo, Mount pa zadetek.

Thomas Tuchel se je takoj zatem odločil prevetriti enajsterico na igrišču. Namesto Havertza, Jorginha in Mounta so v igro vstopili Romelu Lukaku, N'Golo Kante in Hakim Ziyech.

icon-expand Mason Mount zadeva Crystal Palacu FOTO: AP

Le dve minuti za drugim golom Chelseaja kasneje je imel Andersen idealno priložnost znižati zaostanek, ko je po podaljšani podaji Jordana Ajewa zgrešil prazen gol. V zadnji minuti rednega dela je imel Chelsea idealno priložnost dokončo zakoličiti uvrstitev v veliki finale. Po Wernerjevi podaji je Lukaku zadel zgolj vratnico, odbitka pa nato Ziyechu ni uspelo pospraviti v gol.

