Chelsea s sedmimi zadetki odpihnil Norwich in se utrdil na vrhu angleške lige

Po tekmi je Mount dejal: "Pred tekmo sem čutil veliko pritiska, ker že dolgo nisem zadel. Potem pa sem zadel kar trikrat, kar je zame zelo pomemben trenutek. Za vedno si ga bom zapomnil. Še posebej je posebno, ker sem zadel hat-trick na Stamford Bridgu pred domačimi navijači." O igri ekipe pa je dodal še: "Odigrali smo odlično tekmo, vse do konca se nismo ustavili in spustili nivoja."

V drugem delu je najprej v 57. minuti zadel še levi bočni branilec Ben Chilwell , gosti pa so si pet minut kasneje gol zabili še sami prek Maximilliana Aaronsa . Slab dan kanarčkov se je nato nadaljeval še po drugem rumenem in posledično rdečem kartonu Benjamina Gibsona v 65. minuti. Chelsea je prek Mounta sicer zapravil enajstmetrovko v 83. minuti, a je glavni sodnik po posredovanju stranskega, zaradi prehitrega skoka z golove črte vratarja Tima Krula , odločil ponovitev najstrožje kazni. V drugo je bil Mount natančen in tako prispeval šesti zadetek za domače, v sodnikovem dodatku pa je 22-letni vezist zadel še tretjič na tekmi in tako dosegel svoj prvi "hat-trick" v karieri.

Z igro modrih je bil zadovoljen tudi strateg Thomas Tuchel, ki je po tekmi dejal: "Odlično odigrana tekma celotne ekipe. Vložili smo veliko truda in bili zelo natančni. Če hočeš doseči sedem zadetkov sicer potrebuješ tudi kanček sreče, a rezultat je delo vloženega truda. A to je le ena tekma, ki je sedaj za nami, naslednjo pa igramo že v torek, ko na s čaka nov izziv, kjer se bomo morali ponovno dokazati. Gremo tekmo po tekmo." Pohvalil pa je tudi junaka srečanja Mounta: "Napadalno usmerjeni igralci potrebujejo zadetke, saj jim ti dajo samozavest in srečo. Mason je na zadetek čakal dolgo, predolgo. Danes je izgledal svež, zato sem ga dal v začetno enajsterico in izplačalo se je."

Norwich z vsega dvema osvojenima točkama po devetih krogih ostaja na dnu z negativno gol razliko 21 zadetkov, medtem ko je Chelsea na prvem mestu lestvice začasno povišal prednost pred Liverpoolom na štiri točke ter Manchester Cityjem na pet točk. Modri imajo na vrhu razpredelnice 22 točk, rdeče iz mesta Beatlov pa v nedeljo čaka gostovanje pri večnem rivalu Manchester Unitedu.

Na lestvici tretji Manchester City bo danes gostoval pri Brightonu. Preostale današnje tekme so še Crystal Palace - Newcastle, Everton - Watford, Leeds - Wolverhampton in Southampton - Burnley. V nedeljo bosta še obračuna Brentford - Leicester in West Ham - Tottenham.

Že v petek zvečer je Arsenal s 3:1 ugnal Aston Villo.