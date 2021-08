Chelsea 'odplačal' Lukakuja s prestopom Zoumaja v West Ham

Do zdaj so v letošnjem prestopnem roku kupili zgolj Romeluja Lukakuja iz Interja za 115 milijonov evrov. Tako je Chelsea letos celo zaslužil na nogometni tržnici, čeprav se je močno okrepil. Letos so v zameno za odškodnino londonski klub zapustili tudi Tammy Abraham (za 40 milijonov evrov v Romo), Fikayo Tomori (za 29 milijonov evrov v Milan), Davide Zappacosta (za 9 milijonov evrov v Atalanto), Victor Moses (za 5 milijonov evrov v Spartak iz Moskve) in Olivier Giroud (za en milijon evrov v Milan). Kurt Zouma je k Chelseaju prišel v začetku leta 2014 in v tem času zbral 151 nastopov za modre. Klub s Stamford Bridgea ga je vmes tudi posodil Stoku in Evertonu. Kariero je sicer 26-letnik začel pri St. Etiennu.

Osemkrat je nastopil tudi za francosko reprezentanco, za katero je debitiral 29. marca 2015. V izbrano vrsto galskih petelinov ga je selektor Didier Deschamps vpoklical tudi za prihajajoči kvalifikacijski cikel za nastop na SP v Katarju prihodnje leto.