Chelsea bo okrepil nizozemski branilec

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Jorrel Hato je za Ajax debitiral februarja 2023, ko je bil star 16 let in 335 dni, s čimer je postal tretji najmlajši igralec, ki je zaigral v nizozemski ligi. Za nizozemsko člansko reprezentanco je do zdaj nastopil na šestih tekmah.

To bo že osma okrepitev Londončanov v letošnjem prestopnem roku, skupno so zapravili že skoraj 300 milijonov evrov, kar je 120 milijonov več, kot so jih dobili od prodaje igralcev, toda čaka jih še kar nekaj prodaj.

Največ, 64 milijonov evrov, so plačali Borussii Dortmund za Jamieja Gittensa, kupili pa so še Brazilca Joaa Pedra, Liama Delapa (Ipswich), Mamadouja Sarra (Lyon), Daria Essuga (Sporting), Estevaa Williana (Palmeiras) in Kendryja Paeza (Independiente).

V klubu obstaja tudi skupina igralcev, ki bi se jih Londončani želeli znebiti in trenirajo ločeno od prve ekipe, v njej so Raheem Sterling, Ben Chilwell, Renato Veiga, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, Armando Broja, Nicolas Jackson in Lesley Ugochukwu, za dober denar pa bi lahko prodali tudi Christopherja Nkunkuja in Nicolasa Jacksona.