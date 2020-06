Chelsea po preobratu v Birminghamu do pomembne zmage

V obračunu trenutno predzadnjega in četrtouvrščenega moštva angleške Premier lige je imel več od igre londonski Chelsea, ki je sicer po prvem polčasu zaostajal z 1:0, potem ko je za Aston Villo v 43. minuti v polno meril Kortney Hause. Toda že uvodne minute nadaljevanja so nakazovale, da bi modri glede na večjo posamično kakovost lahko preobrnili potek srečanja v svoj prid.



Domači so do vodilnega zadetka prišli bolj po sreči kot po izdelani akciji. Slabo posredovanje gostujočih branilcev ob prekinitvi je namreč izkoristil že omenjeni Hause, a to ni zmedlo varovancev trenerja Franka Lamparda, ki so v drugem polčasu še bolj pritisnili proti domačim vratom, kar se jim je obrestovalo v 60. minuti, ko je predložek z desne strani Cesarja Azpilicuetepo podstavljeni levici na drugi vratnici v izenačujoči zadetek pretvoril Christian Pulisic. Komaj se je poleglo veselje gostov ob izenačenju, ko je le tri minute pozneje izkušeni francoski napadalecOlivier Giroud prejel podajo od tokrat izjemno razpoloženega Azpilicuete, zastal je za trenutek ali dva ter sprožil neubranljiv strel z roba kazenskega prostora za vodstvo in obenem zmago Chelseaja v Birminghamu.



Z novimi tremi točkami so se Londončani utrdili na 4. mestu ligaške razpredelnice, ki jim prinaša nastope v skupinskem delu elitne Lige prvakov v novi sezoni.