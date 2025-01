Chelsea podrl ženski prestopni rekord

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Chelsea je najnovejšo pridobitev predstavil pred današnjo tekmo ženske lige proti Arsenalu. "Zelo sem vesela, da sem tu. Sploh ne deluje resnično. Veliko je stvari pri Chelseaju, zaradi katerih sem si želela priti. Kultura, zmagovalna miselnost, osebje in igralke. Izjemno okolje za učenje in napredovanje," je povedala Naomi Girma. 24-letnica je igrala vse minute na lanskih olimpijskih igrah v Parizu, kjer so ZDA osvojile zlato, leta 2023 pa je bila ameriška igralka leta.

Prejšnji rekord je znašal 815.000 evrov, ko je februarja 2024 ekipa Bay omenjeni znesek plačala za Racheal Kundananji. Za primerjavo, rekordni prestop v moški konkurenci še zmeraj drži Neymar Junior, ki je leta 2017 za 222 milijonov prestopil iz Barcelone v PSG.